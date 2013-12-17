郑棉收盘小涨 滑准税方案调整对内棉影响有限

路透上海12月17日 -郑州商品交易所棉花期货周二小幅收高，此前财政部公布的明年棉花进口滑准税调整方案对市场影响有限，分析师指出，相对于税率安排而言，市场更加关注明年的进口配额数量。

郑棉主力405合约收高0.03%，报每吨18,780元。近月401合约在仓单压力下颓势加剧，连续第五个交易日下跌，并创下19,145元的合约最低收位。

方正期货农产品分析师蔡平霞表示，“滑准税调整对国内棉价影响不大，关键还是得有进口配额，以目前的内外棉价差看，无论是否调整，只要有配额就会进口。”

中国财政部表示，2014年将对配额外进口的一定数量棉花实施滑准税，并适当调整相关公式参数。

与2013年的方案相比，该方案将暂定从量税起征点由每吨14,000元/吨提高到15,000元，并调整了滑准税计算公式中的两个参数。

根据中国目前的棉花进口政策，除少量1%关税内配额外，每年政府还会发放数量不等的滑准税配额。而在内外棉价差较大的背景下，这部分配额总是供不应求，目前明年的滑准税配额数量尚未公布。

蔡平霞表示，鉴于目前国储手中的棉花库存已接近千万吨的高位，去库存的压力不断增加，估计明年棉花进口滑准税配额或将减少，优先消化国内棉料将成为政策重点。

针对近月合约的大跌，她指出，401合约持仓较少，交易所也积累了一定的注册仓单，买方在相对高位接货并不划算，造成了该合约持续走弱。

中国棉花信息网消息，截至本周一，2013年度全国棉花临时收储挂牌累计成交突破400万吨大关，达到403.56万吨。其中新疆以74.71%的成交比例位居各省份之首。

中国棉花协会周一援引海关统计称，中国11月棉花进口同比下降43%，至17.31万吨，平均进口价格年内首次同比上升。(完)

(发稿 丁琦；审校 杨淑祯)

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