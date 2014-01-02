2013年中国期市成交额增近六成

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--1月24日
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为24.03%，高于上交易日收盘的24.00%。
路透北京1月2日 - 中国期货业协会最新数据显示，2013年全国期货市场较上年强劲增长，累计成交额同比激增56.3%至逾267万亿元人民币，成交量亦突破20亿手。 2013年，成交额和成交量的头把交椅分属中国金融期货交易所和大连商品交易所，分别占全国市场成交额的52.72%和成交量的33.98%。 中国金融期货交易所的成交额和成交量较去年增幅均超过八成，均超过其他交易所。 以下为2013年全国期货交易所成交情况一览表： 交易所名称 成交额（亿元） 增长 市场份额 成交量（手） 增长 市场份额 上海期货交易所 604,167.73 35.47% 22.59% 642,473,980 75.86% 31.16% 郑州商品交易所 188,978.31 8.84% 7.07% 525,249,187 51.36% 25.48% 大连商品交易所 471,527.27 41.51% 17.63% 700,500,777 10.66% 33.98% 中国金融期货交易 1,410,066.21 85.92% 52.72% 193,549,311 84.22% 9.39% 所 全国期货市场 2,674,739.52 56.30% 100% 2,061,773,255 42.15% 100% （完） (发稿 李然; 审校 林高丽) 路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为24.03%，高于上交易日收盘的24.00%。
路透北京1月24日 - 中国央行副行长潘功胜周二称，互联网金融风险专项整治工作已取得初步成效，将扎实推进清理整顿，标本兼治，完善制度，筑牢防范金融风险的微观基础和长效机制。
路透北京1月24日 - 中国股市沪综指周二收升，为连续第三日上涨。分析师表示，今日大盘继续小幅反弹，金融股和周期股走势坚挺，但中小盘股则表现疲弱。由于投资者对节后走势仍有分歧，加之春节长假不确定性大，市场成交依旧清淡。