2013年中国期市成交额增近六成

路透北京1月2日 - 中国期货业协会最新数据显示，2013年全国期货市场较上年强劲增长，累计成交额同比激增56.3%至逾267万亿元人民币，成交量亦突破20亿手。 2013年，成交额和成交量的头把交椅分属中国金融期货交易所和大连商品交易所，分别占全国市场成交额的52.72%和成交量的33.98%。 中国金融期货交易所的成交额和成交量较去年增幅均超过八成，均超过其他交易所。 以下为2013年全国期货交易所成交情况一览表： 交易所名称 成交额（亿元） 增长 市场份额 成交量（手） 增长 市场份额 上海期货交易所 604,167.73 35.47% 22.59% 642,473,980 75.86% 31.16% 郑州商品交易所 188,978.31 8.84% 7.07% 525,249,187 51.36% 25.48% 大连商品交易所 471,527.27 41.51% 17.63% 700,500,777 10.66% 33.98% 中国金融期货交易 1,410,066.21 85.92% 52.72% 193,549,311 84.22% 9.39% 所 全国期货市场 2,674,739.52 56.30% 100% 2,061,773,255 42.15% 100% （完） (发稿 李然; 审校 林高丽) 路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。