聚丙烯上市首日“近强远弱”格局明显

路透上海2月28日 -中国期市今年首个新上市品种--聚丙烯期货周五在大连商品交易所正式亮相，交易首日各合约间即呈现分化，在挂牌价偏低和后期供应压力的交织影响下，首次挂牌的10个合约呈现明显的“近强远弱”的格局。

在成交集中的两个合约中，近月1405合约收报每吨10,657元人民币，较10,500元的挂牌价上涨1.50%，而远月1409合约走势明显偏弱，日内下跌1.26%收报10,368元。

业内人士普遍表示，10,500元/吨的期货挂牌价较当前主要市场现货价格低400元左右，有助于支撑近月合约走势。

能源信息服务商--安迅思化工聚烯烃组信息主管俞婷称，今天这种典型的“近强远弱”格局，表明参与者对于短线市场走势较为乐观，而对于下半年的市场相对谨慎看空。

“3月大部分下游塑料需求料出现回升，将持续带动买气，推涨价格。而进入下半年后，伴随国内聚丙烯部分新增产能投产，预计供应压力将持续回升，”她表示。

聚丙烯是生产塑料制品的主要原材料，被广泛应用于汽车、家电、建材等行业。中国是世界上最大的聚丙烯生产和消费国。

据交易所合约规则，此次上市的聚丙烯期货的合约标的为窄带类聚丙烯。安迅思化工的资料显示，该产品的下游企业主要集中在集装袋、编织袋等，受产业结构调整和行业竞争激烈影响，这类企业对原料的价格波动相对敏感，聚丙烯期货上市将给这部分客户提前锁定成本的机会。

大商所数据显示，聚丙烯期货上市首日第一对法人成交单的双方均为化工类企业，分别是中农集团通用化工有限公司和浙江久欣化工产品有限公司。

**关注跨品种套利机会**

除聚丙烯外，国内期货交易所此前已上市精对苯二甲酸、聚乙烯、聚氯乙烯等化工类期货品种。业内人士指出，聚丙烯与聚乙烯等化工品的行业关联度较高，存在明显的跨品种对冲和套利操作机会。

国际期货北京产业中心总经理高春民指出，聚丙烯和聚乙烯均属于合成树脂，主流原料均来自原油，在产业链上又属于平行关系，两者现货相关性大，2006年以来，拉丝级聚丙烯与聚乙烯的出厂价的相关系数达到了0.82。

安讯思的俞婷表示，在合成树脂中，此前上市的聚乙烯和聚氯乙烯的跨品种对冲效果并不理想，这主要是由于其上游原料和自身价格的差异性过大。而聚丙烯和聚乙烯期货则因上游企业和中间商的重合较多，将成为跨品种套利的又一完美组合。

大商所聚乙烯期货主力周五收盘小跌0.09%，至每吨10,765元。(完)

(发稿 丁琦；审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。