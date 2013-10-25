中国期货新品种上市潮涌现 去散户化为必由之路

作者 李文科/丁琦

路透北京10月25日 - 沉闷已久的中国期货业今年迎来了新品种的上市潮，尤其是阔别市场18年之久的国债期货，以及产业链冗长的动力煤和铁矿石期货等重量级新品上市，可能为中国期市的腾飞插上翅膀。

相较于国外交易所动辄上百个品种而言，中国四大期货交易所的品种加起来不足40个。而今年下半年以来，期货新品上市的速度骤然加速。截至目前，今年新上市期货品种已经达到五个，且年底前继续上市数个品种的概率很大。

很明显，今年集中上市的品种，都是与实体经济紧密挂钩的产品，或者是与现有品种形成完整产业链，其覆盖面从商品期货扩大至金融期货，更是将国际市场上“大品种”吸纳进来，上市流程亦更为便利和高效。

“新品种的加速推出，是中国期货市场开放进程的重要组成部分，表明监管层会更加重视资本市场，意在国际商品市场上加强中国的定价话语权，发挥期货在商品价值定位的基础工具作用。”中粮期货董事总经理、首席投资顾问王在荣指出。

王在荣提到，用不了多久，还会出现价格指数、利率等期货以及期权等一连串新的衍生品，都是符合经济发展对国内套期保值需求的。

伴随期货新品上市潮，机构的参与度亦将同步增加，尤其是随着金融期货以及重量级商品期货等品种上市，资金优势明显的金融及产业客户的介入将不久改变中国散户为主的期市投资者结构，亦将加速中国期市功能的完善。

证监会在微博上回应记者提问时亦称，许多产业都具备开展期货交易的条件，同时实体经济的风险管理需求不断增强。证监会在做好风险控制的前提下，根据实体经济需求，支持和鼓励期货市场品种创新。

“这些期货品种都可以成为管理实体经济风险的工具，期货市场怎么样，是不是健康，最主要的标志是能不能服务实体经济，这个比交易量更为重要。”ICE（洲际交易所集团）大中国区董事总经理黄杰夫指出。

事实如此，新品种上市对中国期市的大发展只是第一步，如何活跃这个品种，并最终为实体经济服务则是更值得关注的内容。

2013年新增期货品种达到了五只，其中9月份后上市的期货品种更是多达四只，令中国期货市场品种接近40只。而接下来鸡蛋、原油、聚丙烯等期货品种也有可能在今年完成上市。

**去散户化或为必由之路**

对于中国规模不大的期货市场而言，五个期市新品种集中上市，已经给市场资金和交易形成巨大挑战，而未来可能会有更多期货新品持续上市。市场人士强调，期货新品种的完善需要一个过程，不能以上市初期的表现来判断。

更为重要的是，随着期货品种的增加，去散户化可能成为应有之举，无论是更充分地发挥期市发现价格的功能，或者是增强商品的定价话语权，去散户化已经成为中国期货业必然要经历的过程。

“一方面我们关注上了多少产品，另外更关注去散户化的进程，也就是机构化的进程，这对于期货市场功能的发挥是很关键的。”一位海外期货资深人士指出。

浙商期货北京营业部总经理路易指出，目前多数新品种的参与度不是很高，流动性也不是很好，市场观望情绪比较浓，估计得经过一年多时间的培育才有可能让一个品种走上正轨，从而吸引更多投资者和产业客户的介入。

不过，王在荣并不担心资金的分流。在他看来，因不同品种参与的人群不一样，尤其是产业链客户不一样；且在人民币升值步伐加速的前提下，越来越多的国内外资金会流入，期货市场的水池会越来越大，今后木材企业、鸡蛋养殖业者都会加入进来，原油期货推出后，大型国企的参与度也会提高。

事实证明，股指期货刚要推出时，很多人也担心成交，但现在股指期货的成交额已接近国内期市成交额的一半。

的确，随着品种的增加，机构的参与度将会逐渐提高，而机构投资者是企业未来套期保值的主流。尤其是金融、指数期货推出以后，目前以散户投资为主的格局将会出现逆转。

浏览自1993年以来中国期货市场交易状况图表，请点击(link.reuters.com/mem73v)

**本周大宗商品其他新闻一览**

--中国石化集团一名高层表示，该集团打算出售其在加拿大两个最大页岩气区块的半数权益，以分散成本及加快开发。中石化对于投资回报日益重视。

--路透调查显示，铜价今年料跌8%，2014年料进一步下挫，因需求不振的同时，新矿和现有矿山供应却强劲增长。

--中国大连商品交易所高层称，2014年是推出商品期权“非常好的时机”，大商所力争在明年5月完成期权上市的准备，并计划引入流动性服务商制度以促进市场平稳运行。

--一位政府消息人士表示，中国将继续禁止海外商品交易所在境内设立仓库，打消了对伦敦金属交易所(LME)交割库将落户上海自贸区的预期。

--新华OGP周三称，中国截止9月末的商业原油库存较前月仅增加1.43%，尽管原油进口跳增至纪录高位。

--中国上海期货交易所发布套利交易管理办法，明确非套期保值概念，非期货公司会员或客户可通过申请套利交易头寸来扩大其非套期保值交易头寸。同时修订部分规定，在特定情况下，可采取单向保证金制度。

--中国证监会表示，未来会进一步研究铁矿石期货保税交割，以及协调和推动在铁矿石期货上人民币自由兑换，稳妥推进铁矿石期货市场的国际化进程。（完）

(审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。