中国1-8月期市成交额超去年总和

路透北京9月2日 - 中国期货市场的高增长态势仍在延续，今年前八个月期市的成交总额已超过去年全年。业内预计，随着重大品种的陆续上市及机构客户的不断加入，未来期市的增长空间依然巨大。

中国期货业协会最新统计显示，今年1-8月全国期货市场累计成交额185.6万亿元人民币，刷新去年171万亿元的年成交纪录。其中8月成交额28.85万亿元，亦创单月新高。

格林期货研发部高级总监李永民表示，期市爆发式增长主要得益于产业和机构客户的参与度不断增加、夜盘成交活跃、以及大品种上市预期对资金的吸引等因素。

他认为，与国际市场相比，国内期市的发展仍处于底部阶段，随着国债、动力煤等期货大品种的上市，未来发展的空间仍很大，高速增长态势料将延续。

中期协统计显示，中金所8月成交额14.58万亿元，依然占据国内期市的半壁江山。紧随其后的上期所、大商所和郑商所成交额依次为8.20万亿元、4.51万亿元和1.56万亿元，分别占全国市场的28.41%、15.64%和5.42%。

此前中国证监会宣布，拟于9月6日在中金所挂牌上市五年期国债期货合约。业内预计，国债期货时隔18年之后的重装上阵，有望使中国期市的整体规模再上一新台阶。(完)

(发稿 丁琦；审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。