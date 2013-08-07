中国油脂期货收盘联袂大跌

路透北京8月7日 - 中国主要油脂类期货周三收盘全线大跌，豆油跌破7,000元大关，菜籽油创下近四年来低位，在国内消费清淡及油籽类作物丰产前景的影响下，油脂面临供需两端的利空打压，短期恐延续疲弱走势。

受隔夜美国大豆期货跌势拖累，大连豆油开盘即跳空跌破7,000元的整数关，收报每吨6,884元，下跌1.94%。棕榈油大跌2.06%，逼近上周所触及的5,306元的近四年低位。

近几个月连续破位下跌的菜油今日以3.04%的幅度领跌，401合约收于每吨7,334元，创下1月合约自2009年9月以来的新低。自6月初破位下跌以来，菜油主力合约的累计跌幅已超过20%。

安信期货农产品分析师李青表示，“夏季原本就是油脂消费淡季，节假日也较少，不利于油脂消费，政府限制‘三公’消费的规定亦令下游餐饮业需求受限。再加上近期美豆的生长天气良好，提振了丰产前景，供需两端都对油脂构成压力，期价在整个8月份预计都很难有起色。”

她并表示，从现在到9月上旬是决定美豆产量的关键阶段，如果未出现干旱等不利因素，后期供应宽松的前景将更趋明朗。

鉴于美国大豆丰产前景良好，国际投行纷纷下调对美豆价格预估。渣打银行将今年CBOT大豆的全年均价预估从此前的每蒲式耳14.39美元下调至13.68美元，称由于天气风险减弱，提振大豆单产潜力。高盛亦将CBOT大豆期价预估从之前的11美元下调至10.50美元。

国内油脂市场疲弱，亦反映在内外价差倒挂的扩大上。中国粮食信息网数据显示，以目前9月船期南美豆油价格计算，到港完税成本约在7,160元/吨，较中国沿海地区四级豆油均价高出310元/吨，较7月底扩大近200元/吨。

而作为夏季消费的主力油脂品种，今年的棕榈油市场却遭遇尴尬，几个月来国内港口库存一直高居100万吨以上，近几周虽出现下降趋势，但市场人士指出，随着该品种消费旺季的逐步结束，未来去库存的前景并不乐观。

而菜籽类品种的供应亦呈现宽松格局，私营机构Informa公司最新报告显示，2013/14年度全球油菜籽产量预计为6,520万吨，高于此前预测的6,490万吨和上年产量6,250万吨。

油籽分析机构油世界上周在报告中称，今年欧盟油菜籽产量将略高于预期达到2,050万吨，2012年为1,941万吨，因东欧早期产量良好，改善了整体前景。

中国期市主要品种收盘信息：

交易所 品种 合约 最新 涨跌幅% 持仓量(手)

上期所 沪铜(cu) 1311 50,070 -0.02 280,146

黄金(au) 1312 256.10 -1.48 155,932

螺纹钢 (rb) 1401 3,715 0.90 1,515,188

橡胶 (ru) 1401 18,280 0.08 186,968

大商所 豆粕 (m) 1401 3,125 -0.22 1,931,368

豆油 (y) 1401 6,884 -1.94 780,808

焦炭 (j) 1401 1,485 0.34 254,446

郑商所 白糖 (sr) 1401 4,921 -0.40 514,912

棉花 (cf) 1401 19,765 -0.28 67,052

中金所 沪深300(if) 1308 2,258.4 -1.29 61,995

注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指

数期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完)

(发稿 丁琦；审校 黄凯)

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