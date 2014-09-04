证监会：期货小品种活跃仍需时间 亦需现货产业配合

路透北京9月4日 - 针对有关小品种期货治理问题，中国证监会周四回应称，一些期货品种上市不太活跃是因为品种成熟需要过程，一开始交易量不会大，国外也如此；另外目前国内相关产业本身处于转型升级、逐步成熟的发展阶段，现货市场的实际情况也会反映在相关期货品种的运行上。

证监会微博发布新闻稿指出，现货市场管理风险需求与期货品种交易活跃度密切相关。现货市场需要管理风险时，品种才会活跃，交易量也随之增大。相反没有管理风险需求时，交易量也会小，甚至没有交易量。

新闻稿称，目前批准上市的期货品种都具有较大的现货市场，近年实体产业对相应期货品种的需求愈发强烈，国内相关期货品种上市速度有所加快。

证监会对期货品种上市制定了专门的评估标准。其中拟上市品种的市场化程度、标准化程度、市场规模、可供交割量等因素是评估的重要内容。

此外，在期货品种上市过程中，证监会依规定在审核相关内容后，经与相关产品涉及到的现货相关部委会商完意见后，才能完成内部批准程序。（完）

(发稿 张晓翀；审校 张喜良)

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