中信建投期货在基金代销试水中拔得头筹--报载

万家文化与龙薇传媒终止股份转让 因交易存在无法预测法律风险
路透北京4月1日 - 中国浙江万好万家文化股份有限公司周六公告称，经友好协商，公司第一大股东万家集团与西藏龙薇文化传媒有限公司决定终止股份转让事项，并签署了解除协议。因龙薇传媒认为万家文化正被证监会立案调查，结果无法预知，交易存在无法预测法律风险。
路透北京9月16日 - 中国证券报周一报导称，近日中信建投期货成为首家获得基金代销资格的期货公司，标志着自今年6月1日新证券投资基金销售管理办法实施来，期货公司进入基金代销市场。
根据证监会《证券投资基金销售管理办法》修改说明，新办法扩大基金销售机构类型，推进期货公司、保险机构等参与基金销售业务。此前，基金销售机构仅涵盖商业银行、证券公司、证券投资咨询机构和独立销售机构等四类型机构。
报导引述中信建投期货总经理邵剑秋指出，开展基金代销业务不仅仅是为了增加公司的业务收入来源，更主要的还为了实现期货公司由单一的经纪业务通道，向综合的金融服务平台转型奠定良好的基础。
不过报导表示，并非所有期货公司都对这项新业务摩拳擦掌，一方面是基金销售市场也对期货公司提出了准入门槛；另一方面，还有一部分期货公司对于能否在竞争激烈的基金销售市场中，成功分得一杯羹仍然持观望态度。
对于部分期货公司的疑虑，邵剑秋认为，期货公司开展基金代销业务也有自身的优势，尤其是针对一些期货类或杠杆类的基金产品，期货公司在销售方面将会更加专业。
“另外期货公司线上与线下相结合的服务方式，和为投资者提供24小时不间断交易时间，相信也会赢得一些客户的青睐。作为券商系期货公司，为客户提供综合理财服务是未来的发展趋势。”邵剑秋说。（完）
(发稿 康熙泽；审校 张喜良)
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路透北京4月1日 - 中国浙江万好万家文化股份有限公司周六公告称，经友好协商，公司第一大股东万家集团与西藏龙薇文化传媒有限公司决定终止股份转让事项，并签署了解除协议。因龙薇传媒认为万家文化正被证监会立案调查，结果无法预知，交易存在无法预测法律风险。
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。
路透北京4月1日 - 中国3月财新制造业PMI连续第七个月保持扩张，但步伐有所放缓，生产、新订单、就业、库存等指数均较前月下降，上月拉动PMI的主要动力新出口订单亦降至三个月低点，这与稍早公布的官方PMI超预期走势形成对比。