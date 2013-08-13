USDA报告利多引爆豆类期价 油脂阶段性底部亦浮现

路透北京8月13日 - 中国豆类期货价格周二大幅收高，豆粕和豆油涨幅均接近3%。此前美国农业部(USDA)在月度报告中下调美豆产量和库存，幅度超出市场预估，令此前备受丰产预期打压的国内外豆类期价联袂反弹，油脂类品种亦有望走出阶段性底部。

美国农业部周一在月度报告中，将美豆亩产下调1.9蒲式耳至42.6蒲，低于市场平均预测的43.6蒲；并估计2013/14年度美国大豆产量为32.55亿蒲，亦低于市场预估的33.36亿蒲。此外，美国和全球的期末库存估值也被下调。

报告出炉后，芝加哥期货交易所(CBOT)11月大豆大涨3.6%，至7月30日以来最高，且录得2011年3月以来最大百分比涨幅。周二大连大豆和豆粕主力合约亦分别上扬1.48%和2.79%。

金石期货研究所副所长高艳滨表示，“USDA 8月报告下调大豆单产估值，可理解为承认了前期大豆播种延迟的影响，并考虑到后期开花和结荚率的变数、以及早霜的威胁因素。而此前的单产预期是基于非常理想的天气情况，很容易因一些局部的不利因素导致下调。”

不过他也表示，只要美国天气状况不出现严重恶化，往后的报告继续大幅下调单产的空间不大，而收获面积基本上已确定，因而大豆整体丰收前景不会改变。

USDA报告中估计的美国新年度大豆产量尽管不及市场预估，但仍较上一年度增加8%，意味着这个全球大豆主产国的大豆收获量将达到历史第三高。

**油脂价格反弹，阶段性底部浮现**

在大豆和豆粕价格上涨的同时，前期受累于供应压力而持续下跌的油脂类品种亦大幅反弹，标志着阶段性底部或已出现。

三大油脂期货--棕榈油、豆油和菜油周二的涨幅均超过2%，且都为连续第四日收高。其中棕榈油主力合约大涨3.34%，至每吨5,570元的三周高位。

高艳滨表示，在长时间的下跌后，之前供应和消费方面的利空因素基本被消化完毕，目前豆油等油脂从价位上已经具备一定投资价值。油脂期价的底部可能已经在过去一两周出现，也可能再试探一下，但再大幅创新低的可能性已不大，9-10月的节日备货需求可能成为多头炒作的重要题材。

中国国家粮油信息中心周二在报告中称，近期马来西亚棕油出口需求较好，国际市场棕油价格有望再度上涨，国内现货价格也可能出现反弹。(完)

(发稿 丁琦；审校 曾祥进)

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