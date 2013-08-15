大连豆粕期货创出合约新高

路透北京8月15日 - 大连豆粕期货周四延续月初以来的强势表现，主力合约盘中创出上市以来新高，不过分析师指出，由于国内大豆供应渐趋宽松，主产国丰收前景也逐渐明朗，短线应提防盘面“假突破”。

豆粕主力1401合约盘中触及3,367元的合约新高，但尾盘受股市下跌的影响有所回落，终场收高1.28%至3,319元。近月1309合约大涨2.05%收报3,785元，连续第六个交易日收涨。

上海中期的农产品分析师关斌指出，尽管今日期价创出新高，但从盘面上须提防豆粕价格是否会出现“假突破”走势，短线应关注1401合约能否站稳3,300元。

他表示，USDA本周下调美豆产量后，市场担心此后的报告会继续下调，另外目前正值豆类生长敏感期，对可能的不利天气炒作也会更多。但随着进口大豆的大量到港，国内供应形势已经趋于宽松，制约了期价大幅上涨的空间。

美国大豆期货价格周四涨至三周高点，因天气预报称美国中西部局部地区将迎来干热天气，这引发了市场对供应的担忧。

中国国家粮油交易中心网站周四公布，当日举行的今年第二批临时存储东北大豆拍卖实际成交198,976吨，成交率39.66%，高于前次的17.95%，成交均价在3,909元/吨。今年前两批临储大豆共拍卖约100万吨，但成交率一般，总成交量不足30万吨。

业内人士预计，随着后期大型企业逐步入市竞拍，临储拍卖的成交率将逐步提高，因目前价位对于食品豆而言仍有较大吸引力。

《油世界》最新报告显示，作为全球最大的大豆进口国，中国已经加快了美豆进口步伐，补充国内偏低的库存。该机构并称，8月6日和7日中国购进了共计33万吨大豆，2013/14年度中国大豆进口量可能增长800-1,000万吨。(完)

(发稿 丁琦；审校 杨淑祯)

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