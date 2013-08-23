大连豆油和郑州菜油期货连四日收低

大连豆油和郑州菜油期货周五连续第四日收跌，棕榈油表现亦远落后于外盘。夏季需求偏淡加之库存居高不下，令油脂前两周的反弹难以为继。

分析师亦指出，资金对于豆粕和菜粕的追捧也造成了同为压榨产物的油脂价格疲弱，国内期市“粕强油弱”的格局短期内难以改变。

豆油主力1401合约收低0.37%，报每吨7,078元，距离周一盘初高点7,294元已下跌近3%，菜油亦出现“四连跌”，收低0.79%至7,576元。

“国内豆粕和菜粕的需求明显好于豆油和菜油，且粕类的现货升水幅度较大，从而受到市场投资者的持续追捧，基本面相对疲弱的油脂自然会受到冷落，”上海中期的油脂分析师邓宁宁表示。

另一大油脂品种--棕榈油今日表现略强，收涨0.43%，至每吨5,550元，但受到豆油和菜油的疲弱表现拖累，国内棕榈油期价与国际主要市场价格出现明显背离。

马来西亚指标棕榈油期价周四升至一个多月高位，结算价报每吨2,356马币。

邓宁宁表示，马来西亚棕榈油近期走势偏强，主要因马币(林吉特)走势疲软变相刺激的出口需求。

船运调查机构SGS数据显示，马来西亚8月1-20日出口棕油89.2万吨，较上月的79.4万吨增加12.3%，也高于上年同期的79.8万吨

数据并显示，8月1-20日中国装运马来西亚棕榈油20.8万吨，较上月同期的13.9万吨大幅增加49.6%，为今年5月份以来月度同期装运量最高水平。

邓宁宁称，鉴于中国国内棕榈油港口库存一直维持在100万吨以上的高位，进口的持续增加无疑加重了国内的库存压力，尤其是随着夏季棕榈油需求的降温，后期消化库存的难度料进一步增加。（完）

(发稿 丁琦；审校 黄凯)

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