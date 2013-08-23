大连豆油和郑州菜油期货连四日收低

中国钢铁价格恢复性上涨基础不牢 要密切关注防止价格大起大落--发改委
路透北京3月28日 - 中国钢铁煤炭行业化解过剩产能和脱困发展工作部际联席会议昨日召开钢铁去产能工作会议，指出钢铁行业产能严重过剩的基本面仍然没有改变，价格恢复性上涨、效益回升的基础还不牢固，化解钢铁过剩产能的任务依然艰巨。
大连豆油和郑州菜油期货周五连续第四日收跌，棕榈油表现亦远落后于外盘。夏季需求偏淡加之库存居高不下，令油脂前两周的反弹难以为继。
分析师亦指出，资金对于豆粕和菜粕的追捧也造成了同为压榨产物的油脂价格疲弱，国内期市“粕强油弱”的格局短期内难以改变。
豆油主力1401合约收低0.37%，报每吨7,078元，距离周一盘初高点7,294元已下跌近3%，菜油亦出现“四连跌”，收低0.79%至7,576元。
“国内豆粕和菜粕的需求明显好于豆油和菜油，且粕类的现货升水幅度较大，从而受到市场投资者的持续追捧，基本面相对疲弱的油脂自然会受到冷落，”上海中期的油脂分析师邓宁宁表示。
另一大油脂品种--棕榈油今日表现略强，收涨0.43%，至每吨5,550元，但受到豆油和菜油的疲弱表现拖累，国内棕榈油期价与国际主要市场价格出现明显背离。
马来西亚指标棕榈油期价周四升至一个多月高位，结算价报每吨2,356马币。
邓宁宁表示，马来西亚棕榈油近期走势偏强，主要因马币(林吉特)走势疲软变相刺激的出口需求。
船运调查机构SGS数据显示，马来西亚8月1-20日出口棕油89.2万吨，较上月的79.4万吨增加12.3%，也高于上年同期的79.8万吨
数据并显示，8月1-20日中国装运马来西亚棕榈油20.8万吨，较上月同期的13.9万吨大幅增加49.6%，为今年5月份以来月度同期装运量最高水平。
邓宁宁称，鉴于中国国内棕榈油港口库存一直维持在100万吨以上的高位，进口的持续增加无疑加重了国内的库存压力，尤其是随着夏季棕榈油需求的降温，后期消化库存的难度料进一步增加。（完）
(发稿 丁琦；审校 黄凯)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京3月28日 - 中国钢铁煤炭行业化解过剩产能和脱困发展工作部际联席会议昨日召开钢铁去产能工作会议，指出钢铁行业产能严重过剩的基本面仍然没有改变，价格恢复性上涨、效益回升的基础还不牢固，化解钢铁过剩产能的任务依然艰巨。
路透香港3月28日 - 中国房地产商--融创中国周二公布的去年净利按年减少约25%，但在剔除公允价值重估及物业减值拨备影响后的毛利按年增加4.4个百分点至23.4%，且增加派息，该股早盘股价最多曾涨至近一年半以来高位。
路透香港3月28日 - 总部位于安徽省的中国城市商业银行--徽商银行称，已向中国证监会申请中止审查A股发行，因有需与部分董事及股东协商的事项。