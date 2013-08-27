大连焦煤期货受期现价差拖累收低

路透北京8月27日 - 大连商品交易所焦煤期货周二收低近2%，脱离前一日触及的三个多月高位。分析师表示，经过近几日大涨后焦煤期现价差偏大，期价短线料震荡整理，但旺季需求依然可期。

大商所焦煤期货主力1401合约收低1.83%，报每吨1,183元，昨日盘中曾创下1,222元的5月23日以来最高位。

今日焦煤的表现远逊于焦炭和下游的螺纹钢，后两者的跌幅仅分别为0.12%和0.1%，反映出市场对焦煤期价过度偏离现货的担忧。

“焦炭和焦煤目前的期现价差都有些大，尤其是焦煤。我们了解到一些企业已开始通过期市做套期保值，这有助于促价差回归，”五矿期货研究员李文凯表示。

值得注意的是，即将进入交割月的1309合约几乎与本轮涨势无缘，周二收报每吨1,002元，与1月合约的价差高达181元，表明在焦煤供应整体充裕的背景下，现货的接货意愿并不高。

李文凯指出，鉴于当前下游钢厂需求稳健，加上消费旺季降至。焦煤和焦炭短线大幅回落的可能性都不大，期货料高位震荡，等待现货价格逐步跟上。

中国钢铁工业协会最新旬报显示，8月上旬日均粗钢产量达214万吨，旬环比上涨2.7%，为7月以来新高。

除了焦煤和焦炭外，国内煤炭期货家族有望很快迎来新成员。继中国证监会上周五宣布批准动力煤期货交易后，郑商所周一公布了动力煤期货合约草案，规定基准交割品为收到基低位发热量为5,500千卡/千克的动力煤，交易单位为每手200吨。(完)

(发稿 丁琦；审校 黄凯)

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