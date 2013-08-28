中国能源化工期货品种大幅震荡 周边市场不稳令多头信心脆弱

路透北京8月28日 - 中国国内能源化工类期货品种周三上演戏剧性走势，盘初受国际油价大涨推动大幅上扬，聚乙烯期货触及涨停，但交易尾段在获利抛盘的打压下回吐大部分涨幅。

分析师表示，部分品种在前期连续反弹后，多方获利了结意愿增强，再加上新兴市场货币和股市大跌，也令国内市场信心脆弱。

大商所聚乙烯1401合约盘中触及涨停，创半年多新高，但下午两点后在大量抛盘冲击下打开涨停，最终收高1.47%至11,030元。郑商所PTA期货亦悉数回吐盘中近3%的涨幅，收盘微跌0.03%至7,998元。

“国际原油价格持续高涨，对聚乙烯等化工品的成本支撑会很强。”南华期货能源分析师吴明星表示。

他并称，前期市场对宏观面的预期不好，无论从下游企业还是贸易商都不愿囤货，造成了现在局部缺货，近两日国际油价在中东局势影响下大涨，也给多头提供炒作的借口。

美国原油期货周三亚洲盘中触及18个月新高，升向每桶110美元，因西方国家可能对叙利亚发动军事攻击，让人担心这项干预行动可能导致中东情势更为不稳，而中东地区占全球原油供给的三分之一。

吴明星表示，由于中东局势的不确定性很大，加上新兴市场近期出现动荡，也令多头信心显得较为脆弱，一有意外消息，容易造成市场大幅波动。

7月以来持续反弹的焦炭和焦煤今天午盘上演跳水行情，2点过后急剧下跌，尾盘双双封于跌停，表明其获利了结压力开始释放。(完)

(发稿 丁琦；审校 曾祥进)

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