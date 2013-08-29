中国商品期货市场全线大跌

路透北京8月29日 - 中国商品期货市场周四收盘全线大跌，焦炭等多个品种盘中触及跌停，近期新兴市场资本流出的忧虑逐渐反映到国内商品盘面，而国际油价的大幅回落也使昨日大幅冲高的能源化工类品种重回弱势。

截至收盘，白银、棕榈油、焦炭、玻璃主力合约的跌幅均超过3%，其中后三个品种和豆油盘中触及跌停。

“大宗商品下半年以来的这波季节性反弹可能已接近尾声，工业品和农产品都已出现重归弱势的迹象。”光大期货研究所所长叶燕武表示。

他并称，近期外围周边新兴市场国家的股市和汇率出现暴跌，资金流出迹象明显，这对国内市场的影响正在逐步显现。此外国内企业的补库行为临近完成，对出台重大经济拉动政策的预期也在降温。

在国际油价高位回落的拖累下，昨日一度涨停的大商所聚乙烯期货今日亦收低1.79%，至每吨10,975元。进一步远离昨日触及的11,300元的半年多高位。

“前两天国际油价的跳升对国内化工品种更多地是心理上的冲击，目前的全球经济状况显然也不支持油价长期维持在如此高的价格。”上海中期能源化工分析师李宙雷表示。

此前中共中央决定今年11月召开十八届三中全会，这令部分投资者寄望这一重要会议能出台重大经济利好措施。

不过叶燕武表示，从公开消息看，会议的重点将是深化改革，这对中国经济和商品需求而言更多地是中长期的利好，而非短期的刺激。

“从某种意义上说，这令部分押注重大刺激政策出台的投资者的预期落空。“他表示，“在没有大的提振因素的前提下，国内商品期货料重回弱势，部分品种四季度甚至可能刷新年内低位。”

中国国家统计局今日公布，2013年全国早稻总产量达到3,407.3万吨，比上年增产78.3万吨，增幅为2.4%。统计局农村司高级统计师黄加才表示，今年早稻增产一方面是惠农政策有利于播种面积增加；另一方面有利天气促进单产提高。

郑商所早籼稻期货主力周四收低1.34%，报每吨2,494元，该合约7月以来累计下跌近6%。(完)

(发稿 丁琦；审校 曾祥进)

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