中国证监会新掌门的第一次大考：中国商品期货市场泡沫

2013年9月9日资料图片，安徽合肥一家钢铁厂的工人在工作。 REUTERS/Stringer

路透上海4月29日 - 新任中国证监会主席刘士余面临他上任以来的第一次巨大考验，市场将观察他会如何处理商品期货市场的这次投机性泡沫。

他的前任于今年稍早离任，因为对中国持续数月的股灾应对不力。

和应对股灾一样，这次问题的棘手之处在于既要稳住走势波动的大宗商品期货市场，又不能扼杀市场的活力。

“如果(期货市场)这个对冲工具被扼杀，那么钢厂、石化厂、农户以及交易商就没有办法为自己的库存保值，”一位基金交易员说到。该交易员要求匿名，因未被授权向媒体发表言论。

“如果他们不愿意补充库存，现货市场的流动性也将受到影响。”

现在很多投资大户涌向商品期货市场，引起铁矿石、棉花以及鸡蛋期货等资产的泡沫。分析师警告指出，这波行情与在去年夏季演变成股灾的股市泡沫有很多相似之处。

证监会在网站上发布的声明中，要求中国各大交易所加强市场监管，抑制过度投机行为。证监会周五未回应路透的置评请求。

“这是刺激计划的反作用，”Medley Advisors驻北京的中国研究主管Andrew Polk称，他提到很多投资者认为，鉴于中国当局的基础设施支出计划，受抑的大宗商品存在合理的买点。

但Polk表示，他担心证监会可能会对关键市场实施干预。

“人们对基础设施和房地产支出的预期对大宗商品市场的影响非常大，该市场对实体经济增长的影响也比股市大得多。”Polk说。

**结果好坏不一**

中国的商品交易所起初是提高交投过热期约的交易费。业内人士表示，这降低了期货交易对于大家的吸引力，同时，意外的价格泡沫造成部分钢厂空头仓位的损失。

此外，加上波动性升高，导致许多人退缩。随着资金退场，本周许多重要期约的未平仓合约与交易量大幅下降--中国证监会暂时取得胜利，尽管令合法交易商也付出了代价。

“调高交易费的目的是打击投机资金，也确实有助于抑制日内投机行为。但像我们这种普通的及低频交易商也受到了影响，”上海Traderblazer高级经理Zhang Xiong表示。

消息来源周四对路透表示，监管机关增加了一道举措；除了调高费用以降低投机押注之外，他们要求不具“大宗商品背景”的主要投资者减少持仓。

这有点像是打击股市“恶意卖空”的行动，至于效果是否更好则仍待观察。

**关键优势**

虽说整治对冲基金的举措可能损害市场流动性，但交易员表示，证监会在商品期货市场享有一个巨大优势：商品期货依据的是那些在现实世界中有明码标价的实物产品。

不同于中国股市，商品期货与经济基本面的联系更为紧密，其涨跌最终还是要受限于所交易的钢铁、棉花或鸡蛋等商品的市场实际价格。

然而证监会还是必须时时保持警惕，因为有大量金融投机机构在各个资产类别之间快速地切换投资。

“尽管市场转向的确切时间很难预测，但我们对这股涨势能不能再持续几个月表示怀疑，”美银美林的经济分析师在客户报告中称，并提出一个问题：“商品期货归于平淡之后，过剩的流动性又将涌向哪里？”

商品期货泡沫和股市泡沫对比图：tmsnrt.rs/1SOHdTn

监管打击令商品期货成交量下降：tmsnrt.rs/1NYY4P9

(完)