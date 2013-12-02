聚乙烯创逾两年新高并领涨化工品

路透上海12月2日 -大连聚乙烯期货周一延续11月以来的强势表现，主力合约创出两年多新高，近月合约连续第九日收涨，上游供应偏紧令现货价格维持坚挺，此前大幅贴水的近月期价加速朝现货靠拢。

聚乙烯1405合约收高0.85%至每吨11,240元的合约高位，且创下主力合约2011年8月以来最高。近月1401合约大涨2.15%至12,115元，在距离交割月不到一个月之际加速向现货靠拢。

上海中期的能源化工分析师李宙雷表示，“年内聚乙烯供应这块没有太大压力，而下游农和膜包装需求比较稳定，制成品的价格也在上涨，导致现货价格维持坚挺。”

业内人士称，由于现货价格居高不下，此前大幅贴水的近月期价只能朝上方的现货价格不断靠拢，部分投机空头或被挤出，或加剧了近月的挤仓走势。

李宙雷表示，目前聚乙烯1401合约的价格已接近华东地区的现货价，而1405较现货还有800元左右的贴水。如果明年1月之后需求还跟得上的话，目前的偏多走势还将延续至以后的合约。

市场预计，年底前福建和四川等地将有部分聚乙烯炼化装置投产，或缓解供应紧张态势，但在期价整体贴水的背景下，对期市的利空作用不大。

布兰特原油期货周一涨至每桶110美元上方，因中国11月制造业采购经理人指数(PMI)守在18个月高位，且利比亚供应仍持续中断.

中国期货业协会的统计显示，中国期市11月成交量和成交额环比分别增长2.04%和8.82%，结束此前连续两月的环比跌势，并推动前11个月两类成交已较去年全年超出30%和44%。（完）

(发稿 丁琦；审校 曾祥进)

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