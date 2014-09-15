焦点：中国拟推商品期货ETF 联通股期市场便利多元化资产配置

图中为上海浦东陆家嘴一景。 REUTERS/Carlos Barria

作者 张晓翀

路透北京9月15日 - 中国证监会近日就商品期货交易型开放式基金（商品期货ETF）指引公开征求意见，国内股票和期货市场有望因该新品的推出得到进一步联通。随着大资管时代的到来，此类产品的推出将丰富投资者日益增长的多元化资产配置需求。

业内人士表示，从经典投资理念来讲，养老金、年金、险资等资金需要配置股票和期货等不同类型的资产，商品期货ETF在海外已经成为满足机构客户资产配置需求的一个重要品种。

“归根到底还是为了满足客户需求、市场需求，我觉得这是推出商品期货ETF最终的考虑。”华宝兴业基金经理章希认为。

他并称，部分机构客户有通过在期市投资商品期货或商品指数期货对冲风险或优化资产配置的意愿，但因各种原因无法真正进入期市参与交易，因此希望通过商品期货ETF这种工具来满足其巨大投资需求。

但在商品期货ETF推出初期，市场对其认识了解还需要一个过程；另外初期该品种市场体量小，流动性不足，机构者要参与难以找到对手方，故短期可能更多满足的是零售客户的投机需求。

中国国际期货董事总经理王可表示，商品期货ETF有多种方式，可以通过不同期货品种的组合模拟出部分经济运行指标的走势，而且国内相关的技术也都是比较成熟的。

目前，券商和基金公司涉足商品期货领域仍较少，只有基金公司专户型产品和证券公司自营型产品，投资标的也只限于沪深300指数相关产品，商品期货ETF的推出还可以成为基金公司新的卖点。

可以预见的是，商品期货ETF推出后，投资者就能在市场中观察到其实际走势、价值和用途及投资方式，真实的案例呈现出来以后，在市场推广方面相对于目前的纸上谈兵会容易的多。

“其实推出这个ETF之后，从技术层面来说，会加大指数产品的推进力度，这是非常好的。”王可认为。

市场人士并指出，原来期货市场以个人客户和产业客户为主，以机构客户为代表的专业投资者相对来说还是比较少，商品期货ETF将会为期货市场引入新的投资者。

证监会新闻发言人邓舸表示，《指引》的发布实施，将为商品期货ETF的顺利推出奠定基础，支持基金管理公司创新发展。

商品期货ETF是指以持有经中国证监会依法批准设立的商品期货交易所挂盘交易的商品期货合约为主要策略，以跟踪商品期货价格或价格指数为目标，使用商品期货合约组合或基金合同约定的方式进行申购赎回，并在证券交易所上市交易的开放式基金。

**基金、期货公司合作共赢**

业内人士指出，虽然最近几年国内期货市场发展很快，但其客户基础和股票市场相比依然相差甚远，期货、基金公司都希望在愈演愈烈的市场竞争环境下挖掘新的业务增长点。

长远来看，若股市投资者通过在股市挂牌的商品期货ETF参与到期市里去，不仅会对期市产生积极影响，基金公司作为ETF的提供者也会因此受益。

章希称，对于基金公司来讲，任何创新都是从挖掘、培养市场需求开始，一步一步做起来的，先行者肯定是要付出更多的成本，等市场培育起来的时候先行付出的成本也会得到回报。

“商品期货ETF最大的参与者主要是基金公司，因为基金公司没有ETF指数的话，参与商品期货市场的积极性就不是很高。”王可称。

他表示，从境外基金业发展态势看，资产组合配置是发展趋势。国内传统基金公司面对私募基金更加灵活的特点，如果没有更好的升级型产品去面对客户，也会面临很大的挑战。

期货业人士亦称，现在期货公司也在向商品基金方面进行倾斜。从实质上来说，商品期货波动大，有可能会为投资者带来高收益。

证监会新闻发言人张晓军指出，商品期货ETF打通了证券与商品市场，能够丰富基金产品线，满足投资者多样化资产配置投资需求；也可吸引更多的投资者参与商品交易，改善商品期货市场投资者结构，提高市场活跃程度和流动性。

**培育市场任重道远**

张晓军表示，商品期货ETF的投资门槛会低于直接投资高杠杆的商品期货门槛，适合并满足大众投资者的组合资产配置需求；机构投资者也可利用组合投资的方式分散期货市场风险，完善资产配置，规避投资风险。

不过，多位业内人士认为，短期商品期货ETF的市场空间仍有待培育，在传统的股票投资者中推广亦并非易事。

“基金公司有在设计这类产品的。前景说不准，毕竟还要培养市场。”某险资系基金公司基金经理表示。

“没有配置，基本没有储备这方面人，目前监管只允许股指期货，而且只能套保。”平安证券保险业分析师缴文超表示。

另外若基金公司提供ETF产品，作为ETF的投资者初期会面临ETF流动性较差，买卖双方难以撮合的情况，但基金公司可能会考虑通过做市制度创造流动性。

对此章希认为，“大家习惯于做自己熟悉的事情，告诉投资者商品期货ETF对他们会有什么帮助,肯定要花很长时间，付出很大的精力。”

针对期货远月升贴水较大，长周期内商品期货ETF的业绩表现可能与现货表现出现明显偏离的问题，章希表示，这是期货指数固有的问题，投资者需要意识到其中的差异，但不会影响ETF的跟踪效果。

他解释称，商品指数本身已经反映升贴水问题，海外最主流的指数实际上也是忽略上述缺陷的，基金投资商品指数的时候按照指数的方法被动去投就可以。待未来市场进一步成熟，也可以开发商品期货策略指数进行优化。

中国证监会此前提出，证券交易所、期货交易所和证券登记机构在系统准备、业务指引制定等方面需要给予商品期货ETF支持；基金公司、期货公司也应做好投资、风控和估值等系统对接和运营准备。(完)

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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