中国三大期交所正研究取消相关商品的夜盘交易--中国证券网

华为进军PC市场 给联想、惠普和戴尔带来挑战
路透法兰克福5月23日 - 中国网络和智能手机巨头华为周二表示，计划进军全球电脑市场，这对个人电脑(PC)业者构成了新的挑战。PC市场销量已连续两年下降。
路透上海3月31日 - 上海证券报官方网站中国证券网周五早间报导援引大连商品交易所有关人士称，针对实体企业提出的取消夜盘的建议，国内三大商品交易所经监管层批准，正在研究取消相关商品的夜盘交易。
报导指出，目前国内三大商品交易所开通夜盘交易的品种包括金、银、铜、铝等27个品种，其中，没有外盘的品种主要包括螺纹、热卷、焦炭、焦煤、铁矿、郑煤等黑色系商品。
业内人士认为，若关闭上述商品夜盘交易，无疑将降低黑色系商品交易量，市场也将适度降温。（完）
(发稿 林琦; 审校 乔艳红)
路透法兰克福5月23日 - 中国网络和智能手机巨头华为周二表示，计划进军全球电脑市场，这对个人电脑(PC)业者构成了新的挑战。PC市场销量已连续两年下降。
路透上海5月24日 - 中国股市沪综指周三早盘下跌逾1%。分析师指出，昨日大盘依赖保险等权重股支撑未出现大跌，不过今早穆迪调降中国评级消息一出，市场信心颇受打击，看空气氛更加浓厚，保险股等板块的回调令大盘下跌加快。
路透上海5月24日 - 国际评级机构穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。此次评级下调反映了穆迪预计未来几年中国的财政实力会受到一定程度的损害，经济体系整体债务将随着潜在增长的放缓而继续上升。