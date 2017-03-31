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中国财经 | 2017年 3月 31日 星期五 11:26 BJT

中国三大期交所正研究取消相关商品的夜盘交易--中国证券网

路透上海3月31日 - 上海证券报官方网站中国证券网周五早间报导援引大连商品交易所有关人士称，针对实体企业提出的取消夜盘的建议，国内三大商品交易所经监管层批准，正在研究取消相关商品的夜盘交易。

报导指出，目前国内三大商品交易所开通夜盘交易的品种包括金、银、铜、铝等27个品种，其中，没有外盘的品种主要包括螺纹、热卷、焦炭、焦煤、铁矿、郑煤等黑色系商品。

业内人士认为，若关闭上述商品夜盘交易，无疑将降低黑色系商品交易量，市场也将适度降温。（完）

(发稿 林琦; 审校 乔艳红)

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