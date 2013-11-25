证监会同意大商所挂牌交易纤维板和胶合板合约

发改委批复北京新机场南航基地项目 总投资约为147.8亿元
路透北京4月14日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。
路透上海11月23日 -中国证监会周五表示，同意大连商品交易所挂牌交易纤维板期货合约、胶合板期货合约，具体挂牌时间将根据市场状况及准备工作的进展情况确定。
证监会发言人此前在10月的发布会上表示，批准大连商品交易所开展纤维板和胶合板期货交易。此次对两个合约挂牌的批复，意味着离正式上市更近一步。
大商所日前举办了纤维板、胶合板期货合约规则论证会，会上大商所相关人士介绍两个期货合约和规则的要点包括；交易单位均为500张/手，最小变动价位为0.05元人民币/张，交易所保证金比例为5%。(完)
参看详情,请点选证监会网站(here)
(发稿 边竞; 审校 曾祥进)
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