证监会同意大商所挂牌交易纤维板和胶合板合约

路透上海11月23日 -中国证监会周五表示，同意大连商品交易所挂牌交易纤维板期货合约、胶合板期货合约，具体挂牌时间将根据市场状况及准备工作的进展情况确定。

证监会发言人此前在10月的发布会上表示，批准大连商品交易所开展纤维板和胶合板期货交易。此次对两个合约挂牌的批复，意味着离正式上市更近一步。

大商所日前举办了纤维板、胶合板期货合约规则论证会，会上大商所相关人士介绍两个期货合约和规则的要点包括；交易单位均为500张/手，最小变动价位为0.05元人民币/张，交易所保证金比例为5%。(完)