中国期市11月成交结束环比连跌

路透上海12月2日 -中国期货市场11月成交量和成交额环比分别增长2.04%和8.82%，结束此前连续两月的环比跌势，并推动前11个月两类成交已较去年全年超出30%和44%。

中国期货业协会最新数据显示，11月全国期货市场以单边计算，当月成交量为152,185,456手，成交额为206,725.44亿元人民币，同比分别增长2.39%和19.92%。

1-11月全国期货市场累计成交量为1,894,815,227手，累计成交额为2,460,919.90亿元，同比分别增长45.86%和61.93%。

交易所方面，上海期货交易所11月成交量为48,634,359手，成交额为44,985.60亿元，分别占全国市场的31.96%和21.76%；郑州商品交易所11月成交量为33,079,159手，成交额为12,388.80亿元，分别占全国市场的21.74%和5.99%。

大连商品交易所11月成交量为54,435,067手，成交额为34,882.07亿元，分别占全国市场的35.77%和16.87%；中国金融期货交易所11月成交量为16,036,871手，成交金额为114,468.97亿元，分别占全国市场的10.54%和55.37%。

分种类看，股指期货继续引领市场，11月股指期货交易额达到11.4万亿元，占全国份额的55.04%；国债期货的成交额仍然不高，但环比增速不容忽视，11月成交额为695亿元，10月成交额仅为346亿，环比增101.27%。（完）

(发稿 徐永；审校 张喜良)

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