中国期市“夜宴”添新军

路透上海12月23日 -中国期货夜市上周五晚间正式扩容，铜铝铅锌四个有色金属品种的加盟首日，不仅带来了近16万手的成交量，也意味着国内外期市的联动性将更加紧密，中国价格的国际影响力也将进一步凸显。

上海期货交易所统计显示，有色金属在首日连续交易期间(12月20日21:00至12月21日1：00)共成交15.89万手，成交金额265.15亿元人民币，有156家会员参与交易，占正式登记参与连续交易会员总数的89.66%。

在新加入夜市的有色品种中，铜和锌的首日成交最为活跃，分别达到8万和7万手左右。

今年7月，上期所在国内率先推出了黄金和白银期货的夜盘交易。上期所数据显示，截至12月18日，黄金品种成交量较去年同期增长169.86%，成交金额较去年同期增长107.15%；白银亦分别大增620.05%和389.56%。

“连续交易增加了市场参与面，机构投资者和重点产业客户套保参与度明显上升”，上期所理事长杨迈军在新闻稿中表示。

中国有色金属工业协会会长陈全训称，有色金属系列连续交易的推出，为相关企业提供了更长的交易时间以规避国际市场价格波动风险，有助于加强国内外市场的价格联动，并增强价格的平滑经度，从而有利于改变国内有色金属企业签订的国际贸易合同以LME价格为定价基准的现状，进一步增强中国价格的国际影响力。

根据上期所统计，铜期货夜盘第一笔成交买方为安粮期货自然人客户，卖方为鲁证期货法人客户山东国强博源置业；锌期货第一笔成交买方为国信期货自然人客户，卖方为中国国际期货法人客户北京中基明星贸易有限公司。

业内人士指出，尽管首笔成交中法人机构户的身影多具有象征意义，但随着夜盘交易的不断成熟，势将吸引更多产业和机构客户参与其中。(完)

(发稿 丁琦；审校 屈桂娟)

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