中国铁矿石期价创新低后弱势反弹 供需两端依然偏空

路透上海10月29日 -中国铁矿石期货周二在创出上市以来新低后弱势反弹，但短线仍难摆脱低迷走势，国内钢材价格的持续低迷令钢厂谨慎采购原料，加之主要矿山近期产量大增，从供需两端打压铁矿石价格。

铁矿石主力1405合约收盘下跌0.11%，报每吨921元，盘中一度创出913元的合约新低。该品种本月上市以来的八个交易日有六天下跌，目前已较首日挂牌基准价跌去4.1%。

光大期货铁矿石分析师胡子奇表示，“现在钢厂资金面比较紧张，再加上顾忌可能出台的环保措施，导致其不敢大幅积累原料库存，对铁矿石需求转弱。”

他并指出，从主要矿商近期公布的产量数据看，铁矿石供应也在偏向宽松，供需两端的利空共同导致了目前期价的弱势。

澳洲主要矿商本月稍早发布的财报显示，必和必拓(BHP.AX)季度铁矿石产量增加23%，并上调2014年度产量预估。力拓(RIO.AX)第三季铁矿石和煤产量均创下纪录高位，当季矿石出口较上年同期增长4%，并较前季增加11%。

受铁矿石的弱势拖累，焦煤和焦炭期货今日盘中双双创出近三个月低位，但尾盘在股市反弹的带动下分别缩减跌幅，收于平盘附近。螺纹钢今日走势偏强，主力合约上涨0.64%，但此前已连续三周录得周跌幅。

在国内钢厂库存原料维持低位的同时，亦有市场人士担心，库存缓冲的削弱或加剧原料价格波动，一旦资金链趋于宽松或原料储备耗尽，铁矿石等原材料价格有可能快速反弹。

“鉴于进口供应目前仍集中在少数矿商手里，矿价下行的空间也不会很大，期价在900元附近会有较强支撑。”胡子奇表示。

中钢协统计显示，尽管10月中旬全国粗钢日产量仍维持在210万吨以上的高位，但旬环比小幅下滑1%。

市场还将关注国内主要上市钢企近期公布的三季报，以期从中获得产业资金链和盈利状况的重要信息。

中钢协副会长兼秘书长张长富日前表示，目前还没有到行业最低迷的时期，在较长的一段时间内，钢铁行业都将处于微利经营状态，甚至会出现年度亏损。(完)

(发稿 丁琦；审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。