沪金收扬 但无持续反弹能量

路透上海1月2日 - 上海期金新年首个交易日反弹并收涨于两周以来高位。分析人士认为，国际现货金价跌至综合成本1,200美元/盎司一线虽会带来反弹，但影响因素基本偏空，后市持续反弹幅度不会太高。

他们表示，未来一段时间内难以看到黄金需求出现实质性回升。其投资需求仍然不高，实物金消费又趋于理性，国际市场持仓量也显示贵金属关注度仍在下降。

宏源期货金属研究室分析师冯海虹表示，今天沪金涨势较大，但成交量回升却并不明显，“这就好比水浅了，扔一石头动静大些。”并预计后期仍会以低位的区间振荡为主。

她认为，后期投资性需求仍是影响金价的关键因素，但目前就其投资需求来看，避险和保值功能的吸引力都在下降。而实物金消费需求虽然受节日等因素时有爆发，但对价格提振作用有限，且长远看消费需求也正趋于理性。

“元旦期间中国大妈又在抢购黄金，不过这与消费习惯、时间点等等有关系，跟价格的关系不是特别明显。”她说，黄金价格下跌会吸引一部分珠宝需求向黄金饰品转移，但像去年那样疯狂的抢金大潮不太可能再现，后期消费需求可能以平稳为主。

冯海虹并建议，若对贵金属有投资意愿，不如关注白银品种。“后期工业复苏，对白银的工业需求会有提振，这是黄金所不具备的。”她分析说。

沪金主力1406合约收高1.66%，至每克244.45元，为2013年12月19日以来最高收位。沪银主力1406合约今天亦收高1.86%至每千克4,213元。

现货金小幅挽回近期跌幅，站在每盎司1,211.80美元，尽管2013年录得30年来最大年度跌幅。（完）

(发稿 李然; 审校 毕晓雯)

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