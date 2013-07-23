大连豆粕涨逾2%创合约新高 现货及外盘助多头发力

路透北京7月23日 - 大连豆粕期货主力合约周二收盘大涨逾2%，一举创下合约新高，尽管进口大豆的集中到港令供应前景宽松，但外盘豆类的强劲涨势和国内油厂的挺价意愿，给了资金短线炒作的理由。

豆粕期货一扫之前近强远弱的格局，新作1401合约收盘大涨2.21%，报每吨3,324元，创出该合约面世以来收盘新高，涨幅明显大于1309合约的1.09%。主力合约持仓大增近20万手，资金流入态势明显。

“与接近4,000元的现货价格相比，远月豆粕期价还处于一个很低的位置，主力合约今天大幅增仓并创出新高，也表明有大量新资金关注这个品种，”上海中期的农产品分析师关斌表示。

他并指出，目前美国和中国大豆主产区的天气状况良好，产量预估也很高，基本面并不太支持粕价长线大涨，反弹高度还需由资金的参与力度决定。但在新作供应大量上市前，大幅下挫的空间也很小，一方面是因为下游养殖业需求不弱，另外油脂价格的持续低迷也使油厂对豆粕的挺价意愿一直高涨。

国家粮油信息中心根据船期统计，2013年7月份中国进口大豆到港量预计约735万吨，有望再度刷新单月进口量最高纪录。随着近期大豆到港速度加快，国内原料供应紧张局面逐渐缓解。

此外，尽管7月至9月是传统的美豆产区天气炒作期，但截至目前主产区的天气条件和生长状况均良好，也给了市场新作供应宽松的预期。

美国农业部(USDA)周一公布的每周作物生长报告显示，截至7月21日当周，美国大豆生长优良率为64%，较一周前下滑1个百分点，但远高于去年同期的31%。不过由于此前种植时间推迟，开花率和结荚率均低于去年。此外亦有市场人士担心，由于今年收获期推后，后期遭遇霜冻的风险将增加。

广发期货在农产品周报中指出，美豆新年度增产可期，未来关注的焦点可能集中在天气即单产可能低于趋势单产，因此中期美豆仍呈下跌之势，但7-8月份天气升水可能使得美豆反弹。

芝加哥期货交易所(CBOT)大豆近月合约周一攀升至10个月高位，8月豆粕合约触及涨停，受大豆旧作供应紧张的提振。市场预计美国旧作大豆库存将在8月底之前就会降至九年低位。(完)

(发稿 丁琦；审校 黄凯)

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