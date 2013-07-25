中国油脂类主力合约全线创新低

路透北京7月25日 - 中国油脂期货品种周四全线下跌，棕榈油、豆油和菜油主力均创下合约新低。分析师表示，国内供应压力居高不下是油脂类品种连续阴跌的主因，近期美豆期价受现货抛盘打压连续大跌，亦增添了豆油等品种的利空氛围。

作为近期油脂类领跌品种的棕榈油期货今日跳空低开，主力1401合约收跌1.01%，报每吨5,516元人民币。棕榈油期价在今年2月创下7,000元上方的年内高位后持续下跌，迄今跌幅已超20%。

上海中期的油脂分析师邓宁宁表示，“近年来棕榈油主产国的供应一直在稳步增加，虽然7、8月份是棕榈油消费旺季，但今年的需求情况较往年平淡，国内港口的库存压力却仍然居高不下，加之国外生物柴油的需求今年以来大幅减少，这些因素都促成了棕榈油价格当前的弱势。”

她并称，目前中国主要港口的棕榈油库存仍高达120多万吨，远高于往年水平，由于7-10月是东南亚棕榈油传统的产出旺季，在当地棕榈油产量持续增加的背景下，后期供应压力仍不可小觑。

船运调查机构ITS的数据显示，棕榈油主产国--马来西亚7月1-25日棕榈油出口量较上月同期减少7%，至1,085,392吨。

本月稍早的海关数据显示，6月中国进口棕榈油29.8万吨（含棕榈硬脂），较上月的47.4万吨大幅下降37.1%，为2010年9月份以来月度进口量最低水平。这表明国内油脂库存高企和价格低迷已令贸易商的进口需求受抑。

邓宁宁表示，鉴于棕榈油基本面偏空的格局难以改观，如果5,500元关口被向下击穿的话，期价恐将下探5,000元的低位。

**美盘大跌挫伤豆类多头人气**

除国内供应压力外，美盘大豆近两日连续大跌，也给国内豆类和相关油脂品种增添了利空氛围。

美国芝加哥期货交易所(CBOT)8月大豆期货周三急挫4.8%，触及70美分的跌停限制，过去两天累计重挫8.8%，创下该合约最大两天跌幅。8月和9月豆粕期货亦触及跌停，因天气形势良好提振大豆丰产前景，同时周初大豆现货价格处于高位，均导致农户抛售热情增加，现货价格走软。

此外市场人士称，此前有传言称中国将抛售部分国储大豆，亦打压了先前高涨的近月做多热情。但天下粮仓的首席豆粕分析师李丽凤对路透表示，鉴于国储往年也有抛售陈豆储备的行动，今年即便再度抛储也并不是什么意外之举。

“至于实际流入市场的规模，还取决于抛储的定价及实际成交情况，不一定会全部被市场消化。不过在此前美豆近月期价大涨的背景下，传言本身还是会对市场造成心理上的打击，”她并称。

大商所豆油1401合约下跌1.41%，至7,142元的合约收盘新低。前期表现始终强势的豆粕今日亦现回调，1309合约击穿3,600元关口，收低1.94%至3,591元。 (完)

(发稿 丁琦；审校 张喜良)

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