中国焦炭焦煤期货收低 大豆跌停

路透北京7月26日 - 中国焦炭和焦煤期货周五双双收跌，此前工信部公布首批工业淘汰落后产能企业名单，让市场看到了化解产能过剩的希望，但长期政策利好仍难以迅速化解煤炭行业短期的巨大产能压力，焦炭和焦煤期价短期料延续弱反弹的格局。

焦炭主力1401合约收跌0.61%，报每吨1,469元，为连续第三日下跌。焦煤期货亦下跌0.56%，报1,068元，创一周收盘低位。

五矿期货的分析师李文凯表示，“工信部的名单表明国家解决产能过剩问题的力度在加大，释放出的去产能信号也很明确，这对焦炭等品种构成长期利好。但也要看到，去产能是一个长期的过程，难以迅速消除煤焦行业产能庞大的现状。另外此次公布的焦炭产能淘汰规模占全国的总产能的比例较低，而且去产能的同时能否有效抑制新建产能的增加，也有待观察。”

中国工业和信息化部周四公布今年首批工业行业淘汰落后产能企业名单，涉及焦炭、炼钢等19个工业行业和多家上市公司，表明中国化解产能过剩难题的行动正得到进一步落实。

此次公布的产能淘汰名单中，焦炭产能计划淘汰1,630.3万吨，炼钢产能淘汰697.9万吨。

值得注意的是，工信部之前在4月份公布的淘汰落后产能目标任务中显示，今年计划淘汰焦炭产能为1,405万吨，最新公布的规模比之前增加了16%，表明对焦炭产能的淘汰力度明显提高。

国家统计局本月稍早公布，上半年中国焦炭产量23,659万吨，同比增长7.4%。其中6月产量为4,105万吨。

在产量高企和工业需求放缓的背景下，今年以来焦炭和焦煤期货价格持续下跌。焦炭主力合约已较2月初所及年内高位大跌约30%，焦煤1309合约自3月上市以来累计跌幅亦超过20%。业内人士对短期价格走势仍显悲观。

中国煤炭工业协会副会长姜智敏周四在一个论坛上表示，从上半年全国煤炭经济运行形势看，下半年市场不会出现大的好转。随着煤炭产能继续释放，进口增加，水电增长，市场供需仍将呈现总量宽松，结构性过剩态势，去产能去库存压力仍然很大。

**大豆期货跌停，收储政策调整预期升温**

今日除煤焦类表现疲弱外，豆类期货亦破位下挫。大商所大豆1401合约收跌4%，至每吨4,368元的跌停水准，远低于每吨4,600元的2012年收储价，市场对收储政策调整的预期日益升温。

金石期货研究所副所长高艳滨表示，“此波下跌主要是市场预期新年度的国产大豆收储政策可能会改为直接补贴，从而使豆价在供应宽松的状况下失去收储价的支撑。虽然官方在政策方面尚无公开表态，但由于前些年的收储政策并未有效起到稳定种植面积等作用，市场对收储政策调整的预期也在不断升温。”

从近几年的情况看，中国的大豆收储政策及收储价格一般在每年7-11月公布，去年公布的东北地区的国产大豆收储价将为每吨4,600元人民币。

今年以来，上述收储价一直对大豆期货提供了有力支撑，直至近几个交易日期价大幅破位下行。

高艳滨并称，此前市场传言国储将抛售部分大豆，虽然给市场带来些许心理影响，但鉴于近几年国储都进行过类似的抛售陈豆的行动，对市场而言并非太过意外，今日的大跌主要还是受收储政策调整的预期驱动。

(发稿 丁琦/李文科; 审校 黄凯)

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