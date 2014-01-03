马年展望：中国期市"质"、"量"齐奔 期权和原油将成亮点

上海一家证券公司内的电子屏上正显示着股票信息，摄于2014年1月2日。 REUTERS/Aly Song

* 2014年中国期市成交量料续增三成以上

* 新品种上市节奏或略微放缓

* 期权交易将获贸易商和资管机构热捧

* 原油期货料打通境外资金入市之路

作者 丁琦

路透上海1月3日 -尽管2013年全球大宗商品表现不佳，但丝毫没有拖累中国期货市场规模快速增长的脚步。业内人士预计，在即将到来的马年里，中国期市不会只在“量”上疾速飞奔，而将更注重挖掘市场深度和与国际接轨，以吸引更多产业链和机构资金一起做大市场。

此外，商品和金融期权及“中国版”原油期货在2014年启动也已成为市场共识，略带悬念之处，在于这两大国际化创新举措能否迅速获得市场认可，以及新交易机制能否经受住开放的市场环境考验。

中国期货业协会的统计显示，2013年全国期市累计成交量为20.62亿手，成交额达到267.47万亿元人民币，均创下1993年中国期市成立以来的新高，同比增幅分别高达42.15%和56.30%。如此高的增速在全球衍生品市场都十分少见。

“这个成交量是非常喜人的，多个新品种的推出和连续交易的启动，激发了市场的交易热情。”中粮期货董事总经理王在荣表示。他预计，随着市场的逐步完善和发展，不排除今年国内期市成交量再增长30-50%。

据路透对多位资深期货人士的调查，业内普遍预计今年期市成交量仍将保持30%以上的增速，成交金额至少会达到300-400万亿元。

与2013年国内证券市场新股“绝迹”不同，期货市场的新品种呈现出爆发式增长，监管层一改此前一年推两到三个品种的节奏，当年一口气上市了动力煤等八个商品期货品种和国债期货一个金融期货，至此，国内挂牌交易的期货品种增加至40个。

不过业内人士预计，随着基础性品种的全面上市，2014年新期货品种推出的步伐将会有所放缓，但在已有品种“挖潜”和期权等创新交易工具的推动下，成交规模仍将延续快速增长态势。

“2013年上了九个品种后，再加上14年有望上市的原油期货，大致和实体密切相关的大类期货品种基本上都已覆盖，而期货公司以及各个行业对新品种也都需要一个适应过程，所以今年可能会有一个从数量到质量的过渡。”光大期货研究所所长叶燕武表示。

他并预计，去年9月推出的国债期货很可能在2014年异军突起，在机构资金的推动下成为一大交易热点。

“保险、银行等一些相关的机构对国债期货的关注度是非常高的，每天都在关注，就苦于没法参与。如果政策放宽，在市场利率重心持续上移的背景下，机构对国债期货的对冲和避险需求可能会井喷。”他称。

**“期权元年”料迎开门红**

不少期货圈内人士将2014年称为中国的期权“元年”，凸显了推出这一衍生品的里程碑式意义。业内人士表示，期权的推出不仅将丰富国内期货市场的产品结构，也为大型产业客户的参与和期货资管业务的发展开辟了空间，获得市场热捧应在情理之中。

在机构对冲和组合投资日益盛行的当下，期权的推出无疑将给专业投资人丰富交易策略提供利器，也为期货公司设计更有竞争力的资管产品提供了可能。

上海中期金融事业部总经理严治民表示，利用期权的“保险“功能，资管方可以设计出各种潜在收益较高、但风险可控的产品。例如在将主要资金用于期货投资的同时，配置一小部分在期权上做对冲，就可实现以有限的亏损保底去博取超额收益的目的。

中粮期货的王在荣指出，期权推出后，期货公司的资管产品将有更大的发展空间，市场交易会更加活跃，交易策略上也将更丰富多样，而活跃度比商品更高的金融期货也有望借期权迎来更大的发展契机。

事实上，国内翘首以待的期权在国际衍生品市场上早已占据举足轻重的地位，美国期货业协会(FIA)统计显示，2012年全球场内期货和期权合约成交约211.7亿手，其中期权交易量超过110亿手，风头甚至盖过了期货本身。

此前国内四大期货交易所均已推出试点品种的期权仿真交易，尽管监管层未给出正式上市的具体时间表，但业内普遍预计，2014年二季度前后推出的可能性最大。

格林期货高级研发总监李永民表示，从仿真交易的运行情况看，市场对期权的交易方式已有了较高的认同度。对于现货企业而言，权利金的交易方式更加直观、也更容易被接受，所以可以预见期权正式上线后成交会很活跃。

但专家也指出，期权的推出更多的是一种机制上的创新，绝非又一批让资金热炒的品种。

“不能把期权的推出单纯地理解为上市一批新品种，实质上是建立了一种新的交易机制，从某种意义上说相当于是建立了一个新的交易市场。”李永民表示，其交易活跃并非通常那种投机炒作，而是一种市场需求，主要体现为现货商以及大型机构客户的套保和对冲需求。

**原油期货开辟资金“引进来”之路**

与期权一样，筹备中的“中国版”原油期货也是中国衍生品市场与全球接轨的重要工具。除了原油本身被誉为商品市场的龙头老大以外，原油期货在计价、交割和跨境结算等诸多环节上如何兼顾国内外市场特点，并获得国际投资者的认同和参与，也是市场关注的焦点。

作为中国原油期货的交易平台--上海国际能源交易中心已于去年11月在上海自贸区正式挂牌。交易所人士透露，目前各部委正在抓紧制定相关的配套政策，2014年推出的可能性很大。

“现在的国内商品市场可以说四肢差不多全了，但还缺原油这个‘脑袋’，原油期货的上市可谓是打通国内外市场、并将国际资金引进来的重要环节。”光大期货的叶燕武表示。

此前中国证监会在支持上海自贸区的政策指引中称，希望依托国际原油期货这一平台，全面引入境外投资者参与境内期货交易。以此为契机，扩大中国期货市场对外开放程度。

业内人士指出，原油期货的推出，其意义不仅在于上市一个重要的大品种，而是为国际资金直接参与国内衍生品市场开辟了第一条通道，也为中国争取大宗商品定价权和推动人民币国际化迈出重要一步。

可以预见的是，结合连续交易的全面推广和未来人民币跨境流动限制的进一步“松绑”，中国期货市场料将出现更多国际化品种，吸引全球投资者的目光。

“中国期货市场还未真正做大，一个重要原因就是‘水太浅’大资金进不来，原有的产品结构和交易机制无法满足和匹配大产业客户和机构、甚至境外资金的配置需求。”叶燕武指出。

“随着2014年原油和期权的上市以及国债期货交易的放开，产品结构丰富和完善之后，这方面的不足可能会有比较大的改观。”他称。(完)

(审校 曾祥进)

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