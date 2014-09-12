期交所加速松绑风险管控 为期市创新注入强心剂

作者 李文科

路透北京9月12日 - 整顿和规范可以说是中国期货市场最近10年来的“主题曲”，不过“新国九条”之后，各大期货交易所纷纷松绑风险管控举措，正在让中国期市放开手脚，加速摆脱创新不足的帽子。

大商所最近取消期货公司会员限仓和大户报告制度，并调整超仓强平的相关规则。而在此之前，郑商所、上期所和上海金融期货交易所亦都有不同程度松绑风险管控的措施。

市场人士认为，上述风险管控的松绑幅度可能不算很大，但这代表着中国期市放松政策的信号，这些规则的调整将让期货品种交易价格更具连续性，加强了与现货价格的接轨，从而令跨市场、跨品种、跨期限套保套利交易摆脱了规则的束缚，亦为期货公司推出期权等各种衍生品奠定市场基础，提升期市运行效率。

中国国际期货董事总经理王红英指出，交易所纷纷推出交易制度改革，可以说是为了应对期市环境变化，尤其是中国正在践行市场在资源配置中的决定性作用，且经济增速下滑，结构调整进入攻坚期，更重要的是这些举措亦为期市创新打入“强心剂”。

“结构转型期政策频繁直接影响商品价格波动，利率市场化的推进及浮动汇率制的完善将进一步加大资产定价的货币性不确定性，...市场有更大的套保和交易需求。”他指出，中国期市正在为创新不足补课。

在证监会进一步放开政策限制的同时，交易所松绑风险管控，直接导致了中国期货市场的创新动力十足，资管、期权、基差交易、套保和套利等各类业务模式和交易工具翻陈出新。

良运期货研发部总经理张明强调，会员持仓和报告制度取消是此次大商所风险管控制度松绑的最大亮点，这就让客户拥有更大的操作空间，降低了交易成本，从而有利于其对行情的把握，期货产品的价格也将更趋于市场化。

王红英称，随着期权、价差、指数等新的交易工具陆续推出，尤其期权交易推出后，投资者将能更加方便地利用期权工具对其期货头寸进行保值操作。这些套保、套利交易的风险相对较低，不过一旦对该类交易执行强制减仓，反而有可能破坏投资者交易策略，扩大其风险敞口。

“（规则调整）更有利于期货价格贴近现货市场，而一旦套保头寸的价格与现货接近，近月合约就会更趋于活跃，...期货公司的风险子公司也就有了更大的业务空间。”张明指出。

因此，规则的调整也有利于期货公司发展壮大。大商所援引市场人士称，此次大商所风险管理办法等规则的调整给了会员更大的发展空间，将有力助推其不断发展壮大。且由于放宽了相关指标标准、延长了套保和套利额度增加的有效期，进而有利于进一步降低交易成本，提升市场套保和套利的积极性，提高市场运行质量。

大商所新版风险管理办法本周出炉，此次修改涉及风险管理办法中期货公司会员限仓、强平、大户报告、持仓和时间梯度保证金，以及一般月份套期保值有效期、一般月份套利增加额度有效期调整等。其核心是放宽对会员持仓限制及保证金比例要求，进一步放宽和完善套期保值及套利交易管理。

**期市还有很大放松空间**

交易所目前推出的风险管控松绑措施大多集中在限仓、梯度保证金和涨跌停板比例等方面，且放松的幅度相对有限，未来交易所和监管机构在放松期市政策方面仍有很大空间。

某期货公司一线的资深人士就指出，交易所松绑风险管控的举措值得赞赏，但步伐相当谨慎，更多体现交易所在监管上的便利，而对投资者的限制有更大的放松空间。

“（大商所新的风险管理办法）对交易并没有太大的影响，可以说是谨慎的放开，只是改进了一点点，还不能说迈进了一大步。”她称，投资者有更大的政策放松的需求。

实际上，随着期权上市，以及各种期现货衍生品的出现，组合策略的大量应用将会使得资产组合风险大幅降低，届时对投资者和期货公司的规范措施和风险防控亦可以相应弱化。

而国外动态保证金收取模式亦值得借鉴，目前国内的保证金收取模式的好处是风险低，但也降低了保证金的使用效率，动态收取保证金才会更加科学地管理期货市场的风险、降低投资者交易成本及推动市场产品创新。

此外，王红英还指出，越来越多同一产业链的期货产品上市后，期货品种之间的联动性日益明显，各个交易所之间的政策配套显得越加重要，加上部分交易所之间的同质性发展明显，这就有理由推动交易所进行合并管理，以提高运行的效率和公正性。

**本周大宗商品其他新闻一览**

--为加快铅锌行业结构调整，中国工业与信息化部周五发布铅锌行业规范条件2014征求意见稿称，新建小型铅锌矿山规模不得低于单体矿10万吨/年，采用浮选工艺的矿山企业其矿石处理能力应不小于矿山开采能力。

--中国海关称，8月未锻轧铜及铜材进口340,000吨，与上月持平。8月铁矿砂及其精矿进口7,488万吨，较上月下降9.3%。

--中国上海黄金交易所理事长许罗德称，该所的黄金国际板将于本月29日在上海自贸区上线交易，将吸引更多海外资本投资中国黄金市场。

--中国海洋石油总公司称，中国海上2014年推出33个开放区块与外国石油公司合作，总面积126,108平方公里。

--中国粮食信息网预计，2014年中国玉米产量预计为2.138亿吨，较去年下滑2.2%，因受到乾旱影响。中国是全球第二大玉米消费国。

--河北钢铁集团与南非工业发展公司、中非发展基金在北京签署合作谅解备忘录，前者在南非投资建设的500万吨钢铁项目正式启动，这是目前中国在海外投资建设的最大规模全流程钢铁项目。

--作为全球最大的铁矿石、煤炭和大豆买家，中国8月对这些大宗商品的进口较前月大幅减少，因需求放缓和供应充足，而价格快速下跌也促使买家静观其变。(完)

(审校 张喜良)

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