中国期市7月成交额突破28万亿元 创单月新高

摩根大通、法兴和东方汇理成为人民币银行间汇市即期做市商
路透北京3月28日 - 中国外汇交易中心周二称，摩根大通银行（中国）、法国兴业银行（中国）和东方汇理银行（中国）自4月1日起成为新的人民币外汇市场即期做市商；中国邮政储蓄银行、中国进出口银行和华夏银行成为新的人民币外汇市场远掉做市商。
路透北京8月1日 - 中国期货市场的交投热度犹如全国多地的气温一样屡创新高。中国期货业协会统计显示，7月全国市场成交额突破28万亿元人民币，创下单月历史最高纪录，上期所推出的贵金属连续交易(夜盘)对活跃市场功不可没。
中期协的月度统计数据显示，以单边计算，7月全国期货市场成交203,176,723手，成交金额284,076.13亿元，同比分别增长9.92%和63.98%，环比分别增19.58%和43.62%。
1-7月全国期市累计成交量为1,207,090,889手，累计成交额为1,567,424.48亿元，同比分别增长77.85%和83.28%。业内人士估计，如不出现重大系统性风险，全年期市成交额有望上冲250亿元大关。
四大期货交易所中，上期所和中国金融期货交易所的成交量和成交额双双同比增长。其中上期所分别大增161.79%和82.75%，表现远好于另外两家商品交易所的小幅下降态势，上期所7月5日推出的夜盘交易对成交的贡献显而易见。
中期协数据显示，7月上海黄金期货成交量环比增长379.4%，白银期货环比增长428.9%。当月黄金、白银期货成交量分别占全国市场的1.76%和9.16%，而6月份二者的成交量分别仅占全国市场的0.44%和2.07%。(完)
(发稿 丁琦; 审校 杨淑祯)
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