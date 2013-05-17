中国期市工业品全线大涨

路透北京5月17日 - 中国期市主要工业品周五全线反弹，铜、橡胶、焦炭盘中涨幅均超过2%，在股市大涨激励下，前期被压抑许久的多头热情得到集中释放，而近日中国行政审批“放权”的消息也让市场寄望中国经济增添更多活力，从而令工业品受到提振。

不过分析师指出，基于国内铜和橡胶等库存仍处高位且需求平淡的现实，工业品今日的大涨暂只能以反弹看待。

“近期国家决定取消和下放多项行政审批事项，这被市场解读为利好中国经济的长期发展，”冠通期货产业服务部分析师严鹏飞表示，“但目前的涨势主要还是基于对经济政策调整的期望，而非商品本身基本面的迅速改善。”

中国国务院总理李克强周一再次强调简政放权、转变政府职能。取消和下放一批行政审批事项是中国习李政府深化改革的新举措。 新一届中国政府成立一个多月内，两次召开国务院常务会议，已取消和下放了133项行政审批事项。

上述分析师并称，从基本面看国内工业品的需求还没有明显的变化，至少还需要时间来确定。就铜等基本金属而言，但目前国内库存比较大，6-8月份可能还有个探底的过程。

具体品种方面，橡胶今日表现突出，在早盘稳步盘整后，下午本地时间13:30后出现一波强势拉升，全天3.34%的涨幅位居各品种之首，期价最终收报20,595元。沪铜则在空头回补的推动下减仓上行，主力1309合约上涨1.77%，收报每吨52,980元。

而同样受累于库存高企的焦炭也一改前期的低迷走势，上涨2.38%至每吨1,551元，录得4月2日以来的最大涨幅。(完)

(发稿 丁琦; 审校 杨淑祯)

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