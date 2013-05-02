中国期市4月成交量和成交额环比双双回落--中期协

路透北京5月2日 - 在3月成交额创出单月最高纪录后，中国期货市场4月成交量和成交额环比双双回落，表明受全球大宗商品价格持续下跌影响，期市交投有所降温。

中国期货业协会最新统计显示，以单边计算，4月国内期市成交175,088,095手，成交金额为216,366.09亿元，较3月分别下滑4.54%和11.82%，同比则分别增长173.19%和128.03%。

数据还显示，1-4月全国期货市场累计成交量为628,297,518手，累计成交额为820,273.35亿元，同比分别增长138.83%和99.11%。

四大期货交易所中，只有上海期货交易所4月成交实现环比增长，成交量和成交额分别较前月增7.97%和24.73%。而中国金融期货交易所上述两项指标环比分别大降20.87%和24.10%，印证了中国股市表现疲弱，令股指期货的交投热情受抑。

从交易品种看，商品期货中焦炭、铜和螺纹钢4月成交额分列前三，分别达到21,485.24亿元、19,239.77亿元和11,612.78亿元。(完)

(发稿 丁琦；审校 曾祥进)

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