中国证监会将适度放宽期货公司资管业务净资本要求和投资范围

路透北京9月16日 - 中国证监会周二表示，将加快发展期货公司资产管理业务，适度放宽期货公司资产管理业务净资本要求，拓宽期货资管产品投资范围，允许投资于大宗商品仓单等现货领域。支持期货公司设立或参股基金管理公司，支持公募基金依法参与衍生品交易。

网站新闻稿显示，证监会将支持期货公司取得合格境内机构投资者(QDII)资格，发行期货资管产品参与境外衍生品交易。发展私募期货基金，建立健全私募期货基金管理人和私募期货基金产品的登记备案和持续监管制度。

证监会将支持期货经营机构为产业客户提供个性化的大宗商品定价和风险管理服务和产品，支持期货经营机构围绕农产品目标价格改革试点提供风险管理服务，进一步扩大期货公司设立风险管理公司试点范围。

证监会还将制订完善风险管理公司开展合作套保、定价服务、仓单服务等业务的配套措施，支持有条件的风险管理公司开展期权等衍生品做市业务，支持风险管理公司通过合法渠道参与境外衍生品市场，并适时推出符合实体经济风险管理需要的期货、期权产品。

新闻稿称，证监会支持符合条件的期货公司进行股权和债权融资，在境内外发行上市、在全国中小企业股份转让系统挂牌，支持期货公司自主决定设立分公司、营业部等分支机构，完善期货公司分支机构管理规定。

证监会支持符合条件的期货公司根据业务发展需要设立专业子公司、管理层持股、员工持股等股权激励机制，依法进入证券交易所、银行间市场、机构间市场等各类合法交易场所开展衍生品及相关业务。

证监会表示将适时放宽行业准入，包括支持民营资本、专业人士出资设立期货经营机构，研究实施期货业务牌照管理制度等内容。

新闻稿称，证监会将探索建立以套期保值和风险管理为目的的专业交易商制度，支持金融机构、产业客户发展成为专业交易商等内容。鼓励外资参股境内期货经营机构，支持期货公司为境外机构参与境内期货市场提供交易结算服务，支持期货经营机构在境外设立、收购公司等。

新闻稿并称，证监会支持期货经营机构开展场外衍生品交易，将完善统一适用于证券期货市场的场外衍生品交易主协议，加快基础设施建设等。完善投资者适当性制度，完善投资者投诉处理和工作机制，并加强风险防范。

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(发稿 张晓翀；审校 林高丽)

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