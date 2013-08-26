中国农产品期货全线收高 天气炒作渐入高潮

路透北京8月26日 - 中国农产品期货周一全线收高，豆粕等五个品种收于涨停，市场对高温干旱损及美国作物收成的忧虑加剧，农产品“天气炒作”行情渐入高潮。

分析师表示，此前公布的机构调查报告印证了市场对天气损及美国大豆产量的担心，而国内油脂品种前期跌幅较深，短线反弹要求强烈，天气因素成为了此轮大涨的导火索。

农业咨询机构Pro Farmer周五发布报告称，预计2013年度美国大豆产量31.58亿蒲式耳，单产为41.8蒲式耳/英亩，均低于美农业部估计的32.55亿蒲式耳和42.6蒲式耳/英亩。

截至收盘，大商所豆粕、豆油、棕榈油和郑商所菜粕和菜油主力合约均收于4%的涨停水准。其中豆粕、菜粕1401双双创出合约新高；前期表现疲弱的三个油脂品种也均触及一个多月高位。

“正处于灌浆期的作物需要高温和降水交替，但目前美国主产区遭遇干热天气，对今后豆粒大小和蛋白含量都会造成影响。”金石期货研究所副所长高艳滨表示。

他并称，尽管美豆整体丰产格局未变，但原先市场普遍预期的9,000万吨以上的产量出现变数，加之对美国大豆的出口需求强劲，都使基本面朝着偏多的方向转变。

芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一在亚洲盘中升至去年9月以来高位；玉米亦大涨3.7%，至一个月高位。

不过也有市场人士指出，上述期货品种在大涨的同时，普遍出现大幅减仓，意味着空头砍仓和多头获利盘较多，短线急升后或面临回调压力。

“感觉盘面今天跳空得很厉害，棕榈油和豆油后期可能会面临一些调整，但总的来说不会像以前那么偏空了。”安信期货农产品分析师李青表示。(完)

(发稿 丁琦；审校 曾祥进)

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