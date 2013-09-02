沪胶涨停收至逾三个月新高 受中国PMI数据良好及收储预期提振

路透北京9月2日 - 上海橡胶期货周一强势拉升，尾盘涨停收至逾三个月新高，中国PMI数据回暖成为今日涨势的导火索，而收储预期及对旺季需求的预期亦为期价大涨增添动力。

沪胶主力1401合约收高4.99%，报每吨21,055元，为5月22日以来收盘高位。期价在下午1:40左右首次触及涨停板后又多次打开，但收盘还是成功封板。

受沪胶大涨带动，今日大部分期货品种收高，上周曾大幅回调的焦煤、焦炭和豆粕的涨幅都达到了3%左右。

“制造业PMI数据理想，是今天沪胶大涨的主要动因，橡胶的金融属性很强，对宏观面回暖的反应也十分敏感。”浙商期货的橡胶分析师宋超表示。

周日公布的中国8月官方制造业采购经理人指数(PMI)升至51，为去年4月以来最高位，其中新订单指数涨幅明显。周一公布的汇丰中国PMI终值确认为50.1，为四个月首次回升至50上方。

宋超并称，近期有关国储将对橡胶进行新一轮收储的传闻增多，加之9、10月份即将迎来消费旺季，之后又将进入主产国的停割期，这些都有助于支撑胶价。短线只要不跌破19,500元，向上的趋势还会延续，上方可看到21,800元附近。

上海证券报上周报道称，中国国家储备局近期正与海南橡胶、云南农垦等单位洽谈天然橡胶收储事宜，以完成之前提出的收储15万至20万吨的目标，这大大高于去年6万吨的实际收储量。

此前路透还援引出口商的消息称，数千吨泰国橡胶船货推迟发运，因为泰国南部Nakhon Si Thammarat省的胶农继续举行抗议活动，导致运输和物流系统中断。

不过业内人士表示，泰胶发货延迟的消息已被市场炒了一阵，短期影响有限，但若问题始终得不到解决，或对供应产生中长期拖累。

在沪胶今日大涨的同时，东京工业品交易所(TOCOM)指标2月期胶日盘亦大涨逾3%，结算价报每公斤278.5日圆。(完)

(发稿 丁琦；审校 曾祥进)

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