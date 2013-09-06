中国工业品期货涨跌互现

路透北京9月6日 - 中国工业品期货周五涨跌互现，铜铝等基本金属小涨，但螺纹钢和煤焦类品种下跌。此前美国发布稳健的就业和服务业数据，提振主要经济体复苏期望，但对美联储收紧政策的预期亦有所增强。

今日开始交易的五年期国债期货亦吸引市场目光，分析人士表示，国债期货的上市对商品期货市场的资金分流影响较小，因目前银行等机构资金参与受限。

截至收盘，沪铜小涨0.33%，报每吨51,850元，为四个交易日内首次收高。橡胶涨0.8%至20,810元。但螺纹钢主力连续第四日下跌，报每吨3,723元。

中粮期货研究院副院长崔景士表示，“工业品从目前到年底还是总体偏弱的格局，但出现疾风骤雨般暴跌的可能性很小，伴随着某些经济指标的好转，也不时会出现‘小阳春’式的反弹。”

他并称，市场对美联储退出量化宽松的消息已经充分消化，从此前黄金的表现看，甚至还有些消化过头；美联储短期内料只会对宽松规模作数量上的微调，市场还将关注其对加息时点的表述。

周四公布的行业报告显示，美国8月服务业成长步伐加速至将近八年来最快，最近一周初请失业金人数亦降至近五年低点。不过市场更加期待周五稍晚公布的美国8月非农就业报告及下周即将公布的中国月度经济指标。

对于国债期货上市的影响，崔景士表示，目前看对商品资金面和走势应该没有什么影响，大宗商品走势主要还受宏观和自身供需因素左右。

安信期货分析师王昭君称，“从目前国债期货的交易规模看，对其他市场的资金分流作用很小。”不过她预计，随着今后银行等机构的加入，成交量料会逐步扩大，估计会高于仿真交易时的水平。

根据初步成交统计显示，国债期货各合约周五全天共成交36,635手，而目前国内第一大期货品种--股指期货当日成交720,071手，按照国债期货每手保证金约为股指的三分之一推算，当天交易国债期货的资金规模大约仅为股指期货的1.7% 。（完）

(发稿 丁琦/李文科; 审校 曾祥进)

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