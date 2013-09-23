沪铜节后首日创出八天新高

路透北京9月23日 - 在多日的中秋假期过后，中国期市开始消化美联储政策的余威，沪铜周一创出八日收盘高位，受美联储维持量化宽松规模和今日的汇丰中国制造业PMI强劲的支撑。

但分析师指出，从美联储9月政策决议公布后外盘铜价先涨后跌的表现看，市场在一阵欢欣过后，对美国即将收紧政策的忧虑依然挥之不去，或限制沪铜扬升的步伐。

沪铜主力1312合约今日跳空高开逾1%，随后围绕52,000元整数关口高位震荡，终场收涨1.28%报每吨52,060元，全天减仓6,882手。

上海中期的金属分析师方俊峰指出，“铜的金融属性仍是当前影响价格的主导因素，尽管美联储9月未缩减宽松规模一度提振市场，但人们对于10月开始收缩的忧虑却开始升温。”

他并表示，消费面对铜价的支撑力度还算不错，近期国内经济数据也持续利多铜价，仍看好年内沪铜的表现。

汇丰(HSBC)/Markit周一联合公布名为“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”的9月初值数据，升至51.2的六个月高位，已经是连续第二个月处于荣枯线上方。

由于今日各品种仍执行中秋假期前上调的保证金比例，加之国庆假期临近，市场观望情绪浓厚，多空交投均较为谨慎。

安信期货在报告中指出，后期整体铜市场仍将面临供应压力。铜需求预计将会继续稳定增长，但供应过剩局面不会扭转。

不过方俊峰表示，至少今年年底前，这种长期的供应压力还不会集中爆发，在经济持续向好的背景下，年底时铜价料高于目前水准。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周末公布的持仓数据显示，上周投机客对铜期货和期权的持仓转为净空头。

截至北京时间15:05分，LME三个月期铜报每吨7,225.75美元，下跌0.75%。美国COMEX指标期铜合约报3.2895美元/磅，跌0.93%。

(发稿 丁琦；审校 杨淑祯)

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