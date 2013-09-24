中国焦炭期货终结三日升势收低

路透北京9月24日 - 中国焦炭期货周二收低，此前连续三日的升势戛然而止。8月以来国内钢价持续回落，开始令上游原料承压。不过分析师表示，煤焦类品种的基本面并未大幅恶化，后期有望受到冬储需求和宏观政策预期的支撑。

大连商品交易所焦炭主力1401合约收报每吨1,582元人民币，下跌0.19%。盘初一度逼近1,600元的整数关口，但“冲关”失败后抛压逐渐显现；同为钢铁产业链上游的焦煤亦高位回落，主力合约尾盘仅微涨0.09%%，至每吨1,163元。

“钢价走弱对上游焦炭焦煤会有一点冲击，但钢材补库结束后的适当回调，并不意味着该产业链的基本面已变得糟糕，”五矿期货分析师李文凯表示。

他并称，目前焦炭和焦煤的终端需求没有明显的变化，加之冬储和对三中全会的政策预期良好，短期内大跌的风险不大，还是会以震荡为主。

9月份以来，中国钢市延续了8月下旬的回落行情，现货市场建材、热卷等品种的价格下滑，中板、冷轧、型钢也受拖累。不过业内看好后市钢价的热情依然不减。

中国钢铁工业协会网站周二刊登分析文章称，目前国内钢价的回调属正常现象，在宏观经济明显趋好等因素助推下，钢市极有可能在11-12月形成全年最好行情和最高价格。

动力煤期货即将上市的消息亦受到关注，这一市场容量巨大的品种登场，标志着国内期市“煤炭板块”的话语权进一步提高。不过业内人士指出，动力煤和焦炭焦煤所属的产业链不尽相同，在进行价值判断和跨品种套利等操作时，需要细致区分各自的行业基本面差异。

郑州商品交易所和上海期货交易所宣布，动力煤和石油沥青期货将分别于本周四(9月26日)和10月9日挂牌交易。

为应对煤炭市场持续低迷，中国煤炭大省--内蒙古自治区出手救市。新华网报导称，内蒙古政府最近出台措施，通过下调煤炭价格调节基金征收标准、规范和减免铁路运杂收费等，为当地煤炭企业减负。

(发稿 丁琦；审校 张喜良)

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