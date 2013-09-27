上海橡胶期货收创一周多低位

深宝安拟增持国际精密14.98%股权至控股 触发全面要约收购
路透上海3月28日 - 中国宝安集团股份有限公司全资香港子公司宝安科技公司与国际精密的15位股东签署收购协议，以每股1.95港元，共计3.073亿港元增持国际精密14.98%股份，从而达控股地位，并触发全面要约收购。
路透北京9月27日 - 上海橡胶期货周五冲高回落，收于逾一周低位。但分析师表示，鉴于国内经济企稳预期逐步增强，四季度料走出震荡上扬的行情。
上海期胶主力1401合约收低1.32%，报每吨20,260元，为9月17日以来最低。早盘一度上涨近2%，高见20,915元，但上午休市前出现一波较大的跳水。
“目前胶价上也上不去，下面也没太多空间。”东吴期货工业品部分析师权姝文表示，“国储对橡胶收储的情况仍不明朗，未能给期价明确的指引。”
国内三大期货交易所在国庆假期前纷纷上调交易保证金，也令投资者纷纷减仓观望。
不过她表示，随着国内经济企稳预期持续好转，胶价下方的空间非常有限，四季度料会震荡上行，第一目标位可看到21,000元。
市场人士表示，由于在收储橡胶的品种上存在变数，具体方案还未公布，但市场已逐渐消化有关消息，即便方案出台，对胶市场的影响料也不会太大。
日本东京工业品交易所(TOCOM)橡胶期货周五亦下跌，本周跌幅料超过2%。
(发稿 丁琦；审校 毕晓雯)
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