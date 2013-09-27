上海橡胶期货收创一周多低位

路透北京9月27日 - 上海橡胶期货周五冲高回落，收于逾一周低位。但分析师表示，鉴于国内经济企稳预期逐步增强，四季度料走出震荡上扬的行情。

上海期胶主力1401合约收低1.32%，报每吨20,260元，为9月17日以来最低。早盘一度上涨近2%，高见20,915元，但上午休市前出现一波较大的跳水。

“目前胶价上也上不去，下面也没太多空间。”东吴期货工业品部分析师权姝文表示，“国储对橡胶收储的情况仍不明朗，未能给期价明确的指引。”

国内三大期货交易所在国庆假期前纷纷上调交易保证金，也令投资者纷纷减仓观望。

不过她表示，随着国内经济企稳预期持续好转，胶价下方的空间非常有限，四季度料会震荡上行，第一目标位可看到21,000元。

市场人士表示，由于在收储橡胶的品种上存在变数，具体方案还未公布，但市场已逐渐消化有关消息，即便方案出台，对胶市场的影响料也不会太大。

日本东京工业品交易所(TOCOM)橡胶期货周五亦下跌，本周跌幅料超过2%。

(发稿 丁琦；审校 毕晓雯)

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