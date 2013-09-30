动力煤迎来“三连涨” 工业品10月或呈整理格局

路透北京9月30日 - 中国国庆长假前最后一个交易日，国内工业品期货呈现分化走势。上周刚登场的动力煤期货迎来“三连涨”，而焦炭和焦煤则受累于钢价回调压力跌幅居前。

分析师表示，国内主要工业品期货在经历了下半年以来的反弹后，对经济企稳等因素已基本消化完毕，期价已进入到相对平衡的局面。10月份料持续震荡整理走势，等待重大风险事件的指引。

动力煤期货今日领涨商品市场，主力401合约在临近尾盘的一波多头拉升下收高1.83%至每吨555元。短短三个交易日内已较520元的上市基准价上涨近7%。

“大秦铁路的检修使动力煤产地到港口的运输受阻，而近期海运费的不断上涨也削弱了进口煤对国内煤炭的价格优势，有助支撑内盘，”华泰长城期货投资咨询部的张鹏表示。

他并称，由于动力煤期货刚上市，而且广州、福建等地的交割港口要到下月才启用，目前煤炭生产企业也不敢贸然大举套保。

相对于动力煤，属于钢焦产业链的焦炭和焦煤今日分别下跌1.91%和1.39%。8月以来国内钢材价格持续回落，压力开始逐渐传导至上游原料层面。

中国国际期货在研报中指出，“鉴于市场对‘金九银十’传统旺季的普遍预期，9月份的表现或有些令人惋惜，钢材价格短期如仍无回升，预计焦炭市场10月份涨势仍然难以持续。”

由于各商品交易所在假期来临前都提高了保证金，加之节前部分资金离场转投理财产品等，市场成交略显清淡，多空均较谨慎。

**工业品短线难有明确方向**

随着最近数月经济指标的逐步好转，市场对经济企稳的信心不断恢复。不过市场人士指出，主要工业品下半年以来的反弹也基本消化了这些因素，短线似乎没有太多趋势性机会。

“从交易的角度来说，目前的风险收益比并不好，看不出太过明确的中线方向，”中粮期货工业品事业部总监梁丽娟表示。

她并称，以主要金属为例，目前的定价大致合理，价格没有特别强劲的上涨或下跌的理由，四季度可以看一下三中全会是什么思路，以及具体品种的消费和产量数据。

今日上午公布的汇丰9月中国制造业PMI终值虽然创下五个月高位，但和初值相比却被大幅下修1个点。

数据公布后，沪铜盘中出现一波小跌，但迅速被拉回，主力1312合约最终收涨0.90%。表明在近期整体经济向好的背景下，市场对偏空消息的承受力亦明显增强。（完）

(发稿 丁琦；审校 张喜良)

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