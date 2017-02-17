中金所调整股指期货日内交易监管标准 由原先10手调整为20手

路透上海2月16日 - 中国金融期货交易所周四晚间公告，自明日起，将股指期货日内过度交易行为的监管标准从原先的10手调整为20手，套期保值交易开仓数量不受此限。

新闻稿并称，沪深300、上证50股指期货非套期保值交易保证金调整为20%，中证500股指期货非套期保值交易保证金调整为30%（三个产品套保持仓交易保证金维持20%不变）；同时，将沪深300、上证50、中证500股指期货平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之九点二。

中金所表示，将发挥好股指期货市场功能，强化交易所一线监管，有效抑制过度投机，防范市场风险；进一步加强跨证券期货市场监管，积极做好跨市场自律管理协作，并严厉打击违法违规行为等。

在2015年中的A股股灾，股指期货成为重要的做空力量，随后监管层出台一些限制期指做空的措施。2015年9月中金所发布新规，沪深300、上证50和中证500三大期指合约单个产品、单日开仓交易量超过10手，即构成“日内开仓交易量较大”的异常交易行为，套期保值除外。（完）