中国证监会批准粳稻等四个新期货品种上市交易

宝武集团联合招商局等发起设立国内首只钢铁产业结构调整基金
路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
路透北京/上海10月18日 - 中国证监会周五宣布，批准郑州商品交易所开展粳稻和晚籼稻期货上市交易，批准大连商品交易所开展纤维板和胶合板期货交易。
根据此前郑商所公布的粳稻、晚籼稻期货合约草案，粳稻、晚籼稻期货交易代码分别为JR、LR，交易单位为20吨/手，最小变动价位为1元人民币/吨，最低交易保证金为合约价值的5%。
而大商所此前表示，胶合板期货在4月时获得证监会批准立项。
进入下半年以来，中国国内期货新品种上市的步伐明显加快。周五全球首个实行实物交割的铁矿石期货在大商所上市。此外，动力煤、沥青等品种也于近期相继上市。(完)
(发稿 张晓翀; 撰写 丁琦；审校 林高丽)
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