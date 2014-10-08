坚持把防范跨境资金流动冲击作为外汇管理的关键--外管局长

路透北京10月8日 - 中国国家外汇管理局局长易纲撰文称，坚持把防范跨境资金流动冲击作为外汇管理的关键。建立完善新的国际收支和跨境资本流动风险监测预警指标体系，探索新形势下新的风险应急管理手段和政策工具。

易纲在《中国金融》上发表署名文章称，建立和健全宏观审慎框架下的外债和跨境资金流动管理体系；紧密围绕外汇收支形势，加强外汇检查的针对性和有效性；严厉打击地下钱庄等非法买卖、转移外汇资金活动，防止国际投机资金大规模流出入，保障国家经济金融安全。

他在文中谈及深化外汇管理改革时提到，一方面要继续坚持简政放权，进一步简化行政审批项目；另一方面要转变管理模式，全面推进主体监管，打破经常项目和资本项目管理的界限；大力发展外汇市场，配合人民币汇率形成机制改革的推进，进一步提升外汇市场的深度和广度；外汇市场监管重点逐渐从批准入、推产品，转向维护公平交易，防止市场失灵和管理系统性风险。

坚持把强化数据和系统作为外汇管理的支撑。完善数据采集，整合设计银行数据采集接口规范和银行数据统一采集方案，避免多头重复采集数据。完善数据标准，以国际收支和外债统计为基础，不断完善统计和代码标准建设。（完）

欲浏览全文请点选外管局官网(www.safe.gov.cn)

(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)

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