中国3月外汇占款高于预期 资本流动环境有所改善--招商证券

路透北京4月21日 -招商证券最新研究报告认为，3月金融机构新增外汇占款增长1,891.97亿元高于预期，主要因当月贸易差额由2月逆差回升为顺差，且美联储退出QE的负面影响出现阶段性缓解。

报告认为，3月贸易顺差回升至77亿美元，减弱了市场对贸易持续逆差的担忧，稳定了预期和结汇意愿，对外汇供求的改变和外汇占款回升有影响。

同时，从其观察的高频指标看，进入2月中下旬，韩国、台湾和印度等新兴经济体的资本外流情况已明显缓解，这预示中国的国际资本流动环境在3月较2月有所改善。

此外，报告认为2月外汇占款与结售汇数据之间的差可能转移到了3月;3月跨境人民币对外净支付也可能放大外汇占款增量超过1,000亿。

对于后期走势，报告认为需考虑央行是否基本退出对汇率日常干预、对套利问题采取的态度、企业个人的持汇意愿是否有所增加、资本项目可兑换进程的推进速度及影响、汇率波幅扩大后汇率和外汇占款的新关系等几个方面变数的影响。

中国人民银行周五晚公布数据显示，3月全部金融机构新增外汇占款1,892亿元人民币，高于前月的1,282亿元。（完）

(发稿 李然; 审校 林高丽)

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