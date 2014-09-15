中国全面降准仍需外汇占款数据更大幅度恶化--国信证券

路透北京9月15日 - 中国8月全部金融机构外汇占款再现负增长，与当月外贸顺差创纪录形成巨大反差。国信证券宏观研究团队报告认为，单月外汇占款的负增长尚难作为全面降低存款准备金率的判断依据，需要看到持续的外汇占款流失，导致基础货币出现巨大缺口时，全面降准才有必要。

报告表示，8月高频数据加重了对经济的悲观预期，令市场担心未来人民币会贬值；此外，市场可能担心持续的资金流入会引发央行再次出手，再现上半年的汇率大幅贬值场景。

“如果是这两个原因，短期内仍将继续影响私人部门持汇意愿，不利于未来外汇占款的回升。”报告称。

央行周一公布数据显示，中国8月金融机构外汇占款环比减少311亿元人民币，当月财政性存款环比增加992亿元。该两项数据表明，8月份市场因此减少了1,303亿元的流动性。

国信证券认为，当前这种流动性相对紧缺的局面是央行所乐意见到的，各种定向工具大大增加了央行对金融机构的掌控能力。央行只有在确保一次全面降准后不会改变这种局面后，才会考虑动用这一工具，因此全面降准仍需看到外占数据持续的恶化。

中国全部金融机构外汇占款此前曾于6月出现今年首次负增长，为减少883亿元，不过7月即重回378亿元的正增长。（完）

(发稿 谢衡; 审校 张喜良)

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