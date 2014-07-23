中国6月外汇占款创两年半来最大降幅 后期走势现分歧（更新版）

(新增更多评论)

路透北京/上海7月23日 - 中国6月全部金融机构外汇占款减少882.8亿元人民币，不仅为连增10个月后的首次下降，亦创下两年半以来的最大单月降幅。而对于未来外部流动性是将继续减少，还是触底回升？观点莫衷一是。

分析人士对外汇占款后期走势出现较大分歧，部分原因在于今年以来人民币汇率进入双向波动，且国家出台一系列措施打击跨境套利活动，加上出口前景仍不明朗，市场对未来汇率走势判断亦没有明确方向。

结合以往年度数据来看，此前两年的6月，全部口径外汇占款有增有减，但规模都不大。其中去年同期也为负值，为减少412亿元，前年则为增加491亿元。

“从贸易数据来看，6月出口金额(环比)虽然小幅下降，但总体仍处于高位，而6月FDI呈现较为明显反弹，人民币贬值放缓之下热钱进一步流出的概率较小，因此6月央行口径外汇占款预计触底回升。”申银万国研究所债券部最新报告称。

央行网站周二稍晚公布的金融机构人民币信贷收支表显示，6月末金融机构外汇占款余额为294,513.41亿元；财政性存款余额为36,674.09亿元，较上月减少3,031.2亿元。6月份市场因此增加了2,148.4亿元的流动性，其中财政存款的投放力度较此前几年有明显增加。

参看外汇占款图表，请点选 bit.ly/1r553Ln

而有业内人士则认为，央行在下半年流动性结构调整中，对银行间货币资金可能相对更紧。因此即使此次7月新股发行冲击后，资金面都可能无法再回到紧张前状态，这和去年钱荒过后资金中枢水平反而上升类似。

中国央行公开市场周二未进行任何操作，为时隔近一个月后，正回购操作再次暂停。市场人士表示，月中财税缴款对流动性抽离效应仍存，而本周还将迎来密集新股发行，资金面再临严峻考验，央行公开市场顺势而为暂停操作，呵护缓解资金压力意图明显。

**定向宽松成最主要货币投放方式**

无论未来几个月外汇占款是继续减少还是低速增长，基础货币投放渠道已经由外汇资产的变动转变为央行对政府以及其他存款性公司债权的变动。目前看，定向宽松成为央行最主要的货币投放方式。

民生证券宏观团队测算，今年二季度央行非常规基础货币投放（PSL+再贷款+SLO+SLF）4、5、6月的规模别为3,430亿元、459亿元和9,242亿元。

“尽管定向宽松仍会继续，但货币政策基调仍由宽松转向中性。”民生证券研究院副院长管清友称。

他认为，二季度内部基础投放除了对冲外汇占款减量外，还有余量，存在助力稳增长的元素。考虑到广义货币供应量(M2)增速未来大约为14%左右，经济通胀渐次见底，央行基础投放会转偏谨慎，定向宽松会演变为仅作为对冲外汇占款减量存在，货币政策回归中性。

以下为过去一年以来各月财政性存款及外汇占款变动情况：(单位为亿元)

外汇占款 财政性存款

2014年6月 -883 -3,031

5月 375 3,027

4月 1,169 5,615

3月 1,892 -4,824

2月 1,282 4,222

1月 4,374 1,530

2013年12月 2,729 -14,603

11月 3,979 -435

10月 4,416 6,280

9月 1,264 -2,932

8月 273 1,399

7月 -245 6,545

6月 -412 -1,219

5月 669 4,633

4月 2,944 5,224

3月 2,363 -2,652

2月 2,954 243

注：央行在每月发布最新余额数据时，还会对历史数据进行一定调整。本表格中历史增量数据为根据央行最新公布数据计算。

外汇占款此前经常被视作向市场提供流动性的主要渠道。如果增加，则意味着注入流动性，减少则相反。

财政存款的增减主要受财政收入和支出影响，根据近几年的统计数据显示，一般在年初以及4-8月间，主要因缴税等因素，在央行的财政存款会呈增加趋势，银行体系就会有相同规模的流动性流出；而临近年末，财政部门会将存放在央行的国库资金移到商业银行，转为存款进行消费或支出，这将增加商业银行的流动性。(完)

欲了解详情，可点选中国人民银行网站 here

(发稿 谢衡/李文科/李宏薇；审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。