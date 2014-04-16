中国承诺推进汇率改革

兖州煤业预计一季度净利按年大增约6倍，得益于价量齐升
路透香港4月19日 - 中国主要煤炭生产商--兖州煤业周三称，预计今年一季度净利同比大增约6倍，得益于价量齐升。
路透北京4月16日 - 中国周三表示，将推进人民币汇率机制改革。此前美国批评北京维持人民币疲软。
中国外交部发言人华春莹在每日新闻发布会上表示，中国希望美国能够清楚地看到这点，并正确处理相关议题。
美国政府周二警告中国称人民币汇率过于疲弱，并表示对中国让市场力量来决定汇率的决心抱有怀疑。
美国财政部在提交给国会的半年度汇率报告中，没有将中国列为汇率操控国，但在美国主要贸易伙伴国中，重点谈及中国的汇率操作。
但报告对今年人民币贬值进行了特别的解读：“这暗示有人在继续妨碍由市场决定汇率。”(完)
(编译 张涛；审校 杜明霞)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透香港4月19日 - 中国主要煤炭生产商--兖州煤业周三称，预计今年一季度净利同比大增约6倍，得益于价量齐升。
路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
路透上海4月19日 - 人民币兑美元即期周三小幅收跌，中间价则上调近200点。交易员称，隔夜美元指数明显调整，购汇客盘需求在合适点位持续出手，导致人民币市场价明显低于中间价；午后出现大量油盘购汇，进一步推低汇价。