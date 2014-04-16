中国承诺推进汇率改革

路透北京4月16日 - 中国周三表示，将推进人民币汇率机制改革。此前美国批评北京维持人民币疲软。

中国外交部发言人华春莹在每日新闻发布会上表示，中国希望美国能够清楚地看到这点，并正确处理相关议题。

美国政府周二警告中国称人民币汇率过于疲弱，并表示对中国让市场力量来决定汇率的决心抱有怀疑。

美国财政部在提交给国会的半年度汇率报告中，没有将中国列为汇率操控国，但在美国主要贸易伙伴国中，重点谈及中国的汇率操作。

但报告对今年人民币贬值进行了特别的解读：“这暗示有人在继续妨碍由市场决定汇率。”(完)

(编译 张涛；审校 杜明霞)

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