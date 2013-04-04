版本:
中国
中国财经 | 2013年 4月 4日 星期四 11:30 BJT

中国面临资本流出风险--外管局

路透北京4月3日 - 中国国家外汇管理局周三表示，如果中国国内经济疲软或欧债危机恶化，中国将面临资本流出的风险。

但外管局同时表示，因主要发达经济体继续实施量化宽松货币政策，境内外正利差将刺激套利资本流入中国。

外管局在官网公布的一份报告中重申，将坚持进一步开放中国的资本账户。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐