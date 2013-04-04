中国面临资本流出风险--外管局

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--4月6日
路透4月6日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间17:48时，1港元=0.88766人民币)
路透北京4月3日 - 中国国家外汇管理局周三表示，如果中国国内经济疲软或欧债危机恶化，中国将面临资本流出的风险。
但外管局同时表示，因主要发达经济体继续实施量化宽松货币政策，境内外正利差将刺激套利资本流入中国。
外管局在官网公布的一份报告中重申，将坚持进一步开放中国的资本账户。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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路透香港4月6日 - 香港投资公司--东英金融周四称，今天与光证国际、南南合作金融中心签署协议，共同组建一带一路基金，首期规模为2亿美元。
路透香港4月6日 - 国际会计和谘询公司罗兵咸永道（普华永道、资诚）周四发表最新调查显示，香港大多数的金融机构有意与金融科技公司结成合作伙伴，多于内部改造，惟资讯保安及人才竞争问题令人头痛。