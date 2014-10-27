中国外汇交易中心周二起开展人民币对坡元直接交易

路透北京10月27日 - 中国外汇交易中心周一发布公告称，经中国央行授权，将于周二（28日）起在银行间外汇市场开展人民币对坡元直接交易CNYSGD=R，包括人民币对新加坡元即期（包括竞价和询价）、远期和掉期交易。

公告称，此举目的为促进中国与新加坡之间的双边贸易和投资，便利人民币和坡元在贸易投资结算中的使用，满足经济主体降低汇兑成本的需要。

外汇交易中心规定，银行间即期外汇市场人民币对坡元交易价在中国外汇交易中心公布的人民币对坡元汇率中间价上下3%的幅度内浮动。银行可对客户挂牌人民币对坡元的汇价，其买卖价差自行确定。

外汇交易中心将于每个工作日上午9时15分对外公布当日人民币对新加坡元汇率中间价，形成方式为每日银行间外汇市场开盘前向银行间外汇市场人民币对坡元直接交易做市商询价，将直接交易做市商报价平均，得到当日人民币对坡元汇率中间价。

银行间外汇市场人民币对坡元交易实行直接交易做市商制度，直接交易做市商承担相应义务，连续提供人民币对坡元直接交易的买、卖双向报价，为市场提供流动性。

此前，三位消息人士对路透称，外汇交易中心将于本周启动人民币兑坡元直接交易。这有利于形成两种货币之间的直接汇率，而非用美元交叉汇率进行套算。

今年以来，中国已先后启动了兑澳元、新西兰元、英镑、韩元及欧元的直接交易。这有利于双边货币在贸易投资结算中的使用，满足经济主体降低汇兑成本的需要。

去年10月22日举行的中国和新加坡双边合作联合委员会第十次会议决定，在两国银行间外汇市场推出人民币对坡元直接交易。（完）

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(发稿 李然; 审校 杨淑祯)

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