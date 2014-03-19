中国2月代客结售汇顺差环比降四成 后期料续降但难转为逆差

路透北京3月19日 - 中国国家外汇管理局周三公布，2月代客结售汇顺差较上月降近四成至约459亿美元，与上月贸易逆差和人民币贬值方向相符。

分析人士预计，随着人民币继续贬值，本月代客结售汇顺差规模将继续缩窄，但由于贸易逆差不可持续、可能于3月恢复顺差，预计代客结售汇转为逆差的可能性有限。

招商银行总行高级分析师刘东亮认为，从代客数据来看，当月套利资金应仍呈现流入状态，但由于贸易逆差和人民币大幅贬值影响，这部分资金流入是减少的。

同时，虽然扩大人民币日波幅对于后期套利资金进入有抑制作用，但由于市场对中长期人民币走势仍有部分看多，不排除人民币大幅贬值后，仍会吸引部分资金进入。

他并认为，代客结售汇顺差规模（2,805亿元人民币）和此前公布的2月金融机构外汇占款（1,282亿元人民币）有明显的差距，2月份人民币贬值是否为市场自发行为仍有待商榷，还未公布的央行口径外汇占款数据可能会提供线索。

中国2月新增外汇占款较前月大幅减少，跌至五个月新低，亦低于市场预期。这个数字令分析师相信，此前人民币汇率的贬值更可能是市场供求关系造成，而非央行刻意压低。

外管局数据并显示，2月银行代客远期结汇签约2,503亿元人民币，远期售汇签约1,113亿元，远期净结汇1,390亿元。银行自身结汇334亿元人民币，售汇342亿元，结售汇逆差9亿元。

截至2月末，远期累计未到期结汇10,929亿元人民币，未到期售汇6,771亿元，未到期净结汇4,158亿元，较上月末增加551亿元。

2014年2月，境内银行代客涉外收入13,852亿元人民币（等值2,266亿美元），对外付款13,020亿元（等值2,130亿美元），涉外收付款顺差831亿元（等值136亿美元）。

以下为各月银行结售汇顺差及代客收付顺收:

14年2月 1月 13年12月 11月 10月 9月

代客结售汇净额（亿美元）* 459 763 328 451 392 317

以亿元人民币计 2,805 4,658

代客收付款顺收（亿美元） 136 313 83 283 289 126

以亿元人民币计 831 1,911

代客远期结售汇净额（亿美 227 253 184 204 130 180

元）*

以亿元人民币计 1,390 1,548

远期累计未到期结售汇净额 4,158 3,607

（亿元人民币）**

注：* 自2014年起，代客结售汇、代客远期结售汇仅公布人民币数据。表格中美元数据，以外管局公布的银行整体结售汇人民币/美元数据折算的近似汇率测算而成。

** 远期累计未到期结售汇于2014年起开始公布，单位为亿元人民币。

银行代客结售汇形成的差额将通过银行在银行间外汇市场买卖平盘，是引起外汇储备变化的主要来源之一。但引起外汇储备变化的因素还包括外汇指定银行为自身办理的结售汇和银行结售汇综合头寸变动等。(完)

更多细节，请点选外管局网站(www.safe.gov.cn/)

(发稿 李然; 审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。