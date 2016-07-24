楼继伟：构建国际税收新秩序 促全球经济强劲可持续平衡增长

路透上海7月23日 - 中国财政部长楼继伟周六表示，税收是全球治理体系不可或缺的重要组成部分，G20（20国集团）各国应探讨构建公平合理的国际税收秩序，促进国际税收协调与合作，为全球经济实现强劲可持续平衡增长做出更大贡献。

财政部网站援引他在成都举行的G20税收高级别研讨会上表示，G20国家在税收领域的国际协调与合作仍有很大空间。在坚持已有税收合作机制的基础上，G20各国应继续拓展全球性、区域性、多边和双边的税收合作。

“要使市场在资源配置中起决定性作用，坚持税收中性的原则，把税收政策的重点放在营造公平的环境、创造公平发展机会上面，在保持财政收入可持续的基础上，促进经济包容性发展。”他称。

楼继伟表示，要继续推动税基侵蚀与利润转移（BEPS）计划和税收情报交换的落实工作，吸引更多的国家和地区加入包容性框架，遵从税收情报交换标准，推动国内税制改革，有效打击国际逃避税。

同时，以解决税基侵蚀和利润转移问题为开端，在充分考虑各国国情和发展阶段差异的基础上，寻求“最大公约数”，推动进一步完善国际税收制度体系；关注各经济体税制发展的态势，把握全球税制发展的战略方向，推动国际税制协调发展，营造公平的税收环境。

他并称，G20国家应合理设计税收政策，更有效地促进创新，促进新型业态、新型商业模式的发展，为经济增长提供动能，为实现包容性增长注入动力。

此外，提高各国在制定和实施税收政策过程中的透明度、确定性和规范性，稳定市场预期，促进要素自由流动和全球贸易与投资，恢复全球经济的传统增长动力。

“G20国家需要加强沟通协调，凝聚政策共识，引导市场预期，提高货币政策的前瞻性与透明度，增强财政政策的有效性，营造政策环境支持关键领域结构性改革，推动全球经济复苏。 ”楼继伟称。

他并提到，近年来，各经济体和国际组织在运用宏观经济政策应对危机方面做出了不懈的努力，但财政政策和货币政策的政策效应递减，负面影响显现，其深层次原因是中长期结构性失衡，全要素生产率减缓，收入分配不均和创新驱动不足。（完）

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